«Не забудем героев, которые за свободное будущее отдали самое ценное». Залужный в День памяти защитников Украины 29 августа, 11:11 Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День памяти защитников Украины, 29 августа, почтил память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Он опубликовал пост в Telegram.

«Не забудем подвигов украинских героев, которые в борьбе за Родину, за свободное будущее родных и близких, отдали самое ценное — свои жизни… Склоняем головы перед храбростью и верностью наших воинов. Вечная память и вечная слава всем борцам за свободу Украины!» — заявил Залужный.

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День памяти защитников Украины был учрежден указом президента Владимира Зеленского от 14 августа 2019 года. Так, украинцы чествуют воинов, которые отдали свои жизни во время Иловайской трагедии и в дальнейшей борьбе за свободу.



Иловайская трагедия — коварный расстрел украинских военных, вынужденных выходить по так называемому «зеленому коридору» из захваченного Иловайска. Тогда попыткам освободить город помешала регулярная армия РФ, силы которой зашли на территорию Украины в ночь на 24 августа 2014 года.

В котле оказались до 1,3 тыс. украинских военных: подразделения более 15 разных бригад и батальонов. Согласно данным Офиса генпрокурора, за все время Иловайской операции 6 августа — 31 августа погибли 368 украинских военных, более 250 — при выходе из коридора 29 августа 2014-го. Более 400 бойцов были ранены, около 300 попали в плен.

