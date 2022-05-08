«Нашего „никогда снова“ хватило на 77 лет. Мы упустили зло» — обращение Зеленского из разрушенной оккупантами Бородянки 8 мая, 09:38 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 8 мая с обращением ко Дню памяти и примирения. Он заявил, что 24 февраля — в день начала полномасштабного вторжения России — слово «никогда» стерли, расстреляли и разбомбили сотнями ракет.



Война России против Украины — главные события 8 мая

Свое обращение он записал на фоне разрушенной многоэтажки в Бородянке Киевской области — одного из «многих свидетелей» военных преступлений РФ.



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«Миллионы потерянных жизней, покалеченных судеб, замученных душ и миллионы причин, чтобы сказать злу „никогда снова“. Мы знали цену, которую заплатили за эту мудрость наши предки, знали, как важно уберечь ее и передать потомкам, но и не подозревали, что наше поколение будет свидетелем надругательства над словами, которые, как оказалось, являются истиной далеко не для всех. В этом году мы говорим „никогда снова“ иначе. Мы слышим „никогда снова“ иначе. Это звучит болезненно, жестоко, без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите „никогда снова“? Расскажите об этом Украине», — сказал президент.

Зеленский заявил, что россияне пытали мирных украинцев со словами «не все так однозначно» и «можем повторить».

«Уроды начали повторы. Наши города, пережившие страшную оккупацию настолько, что и 80 лет мало, чтобы о ней забыть, снова увидели оккупанта и получили вторую дату оккупации в своей истории, а некоторые, как например, Мариуполь — третью[…] Спустя десятилетия тьма снова вернулась в Украину и она снова стала черно-белой. Снова зло вернулось: в другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что за два года оккупации нацисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирных людей, тогда как РФ за два месяца блокады — 20 тысяч. По словам Зеленского, Россия устроила в Украине «кровавую реконструкцию нацизма, его режима, действиям и словам».

«Нашего „never again“ хватило на 77 лет. Мы упустили зло. Оно возродилось снова и сейчас. Это понимают все страны и все народы, которые поддерживают Украину», — сказал президент, напомнив о зверствах Второй мировой, которые пережили поляки, британцы, французы, чехи, евреи и другие народы.

Зеленский подчеркнул, что правда победит и доказательство этому — Вервольф — ставка и бункер Гитлера возле Винницы и оставшиеся от него руины — подытожив, что ни одно зло не избежит ответственности и не сможет спрятаться в бункере.

«Мы преодолеем зиму, которая началась с 24 февраля, длится 8 мая, но точно кончится. И ее растопит украинское солнце[…] И над временно оккупированными городами и селами наш флаг будет развеваться снова. Наконец-то снова. За это боролись наши предки», — сказал президент.



8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. В последние семь лет память обо всех погибших в 1939—1945 годах наше государство чтит одновременно со всем миром. 9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом.



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