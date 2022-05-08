Крупнейшие материальные потери в СССР. Цена победы над нацизмом во Второй мировой войне для Украины в семи цифрах 8 мая, 07:40 Цей матеріал також доступний українською Солдат гитлеровской Германии в Киеве, сентябрь 1941 года (Фото:Bundesarchiv, Bild 183-L20208/Schmidt/CC-BY-SA 3.0)

События 1939−1945 годов, вошедшие в историю как Вторая мировая война, стали крупнейшим вооруженным конфликтом за все время существования человечества. А для Украины — огромной трагедией, измеряемой в ошеломляющих потерях.

Во время Второй мировой войны впервые было применено ядерное оружие, совершены тяжелейшие военные преступления и преступления против человечности, в частности Холокост. За годы Второй мировой погибли от 70 до 80 млн человек (около 3% тогдашнего населения планеты), две трети из которых — гражданские лица.

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Для Украины эта война стала национальной трагедией, поскольку лишенные собственной государственности украинцы были вынуждены участвовать одновременно в нескольких вооруженных конфликтах в рамках Второй мировой.

О цене войны для украинского народа свидетельствуют несколько цифр, которые приводят Украинский институт национальной памяти и портал Texty.

8−10 млн человек: совокупные потери Украины

Украина понесла тяжелые демографические потери: война и оккупация привели к резкому, катастрофическому уменьшению численности населения, значительным деформациям в его национальном, половом, возрастном и профессиональном составе.

Совокупные демографические потери украинцев и граждан УССР на протяжении 1939−1945 годов современные украинские историки оценивают в 8−10 млн человек.

40% от материальных потерь СССР во Второй мировой войне составили убытки Украины

Это около 285 млрд. рублей, что тогда было эквивалентно 100 млрд. долларов — Украина понесла наибольшие потери среди всех республик Советского Союза.

Общий ущерб СССР составил 679 млрд, из которых 225 млрд приходится на Россию, 75 млрд — на Беларусь, 20 млрд — на Латвию, 17 млрд — на Литву, 16 млрд — на Эстонию.

10 млн украинцев остались без крова над головой

В Украине было разрушено или выведено из строя 45,1% жилого фонда, разрушено 1,8 млн. жилых домов в селах. 10 млн человек остались без крова после окончания войны.



Также за годы войны на украинской территории было уничтожено:



5,6 тыс. мостов,

1,916 железнодорожных станций,

33 тыс. учебных заведений,

16 тыс. предприятий,

18 тыс. медучреждений,

19,2 тыс. библиотек.

Около 700 разрушенных городов

После войны Украина была вынуждена восстанавливать почти 700 разрушенных городов. Кроме того, было уничтожено 28 тыс. сел и сожжено около 320 тысяч хозяйств.

50% дивизий Вермахта и половина сил СССР воевали на украинской земле

В годы Второй мировой Украина была одной из главных арен боевых действий, а украинское направление — главным на Восточном фронте. Здесь действовало от 50% до 75% всех дивизий Вермахта и половина всех советских сил.

В отличие от России, территория Украины несколько лет была оккупирована полностью, война прокатилась ею дважды: во время наступления и отступления гитлеровской Германии.

1,5 млн жертв Холокоста были убиты в Украине

Из примерно 6 млн евреев, ставших жертвами Холокоста, 1,5 млн были убиты в Украине. Местами самых больших казней стали Бабий Яр в Киеве ( более 100 тыс. человек), Богдановка ( 40 тыс.) и Дальник ( более 18 тыс.) Одесской области, Дробицкий Яр в Харькове, Каменец-Подольский, урочище Сосонки в Ровно.

Кроме того, нацистский оккупационный режим уничтожил в Украине около 20 тысяч цыган.

2,4 млн украинцев были принудительно депортированы

Во время Второй мировой войны с современной территории Украины ( включая Закарпатье и Крым) было принудительно вывезено около 2,4 млн украинцев. 400−450 тыс. из них погибли.

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