Крупнейшие материальные потери в СССР. Цена победы над нацизмом во Второй мировой войне для Украины в семи цифрах

8 мая, 07:40
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Солдат гитлеровской Германии в Киеве, сентябрь 1941 года (Фото:Bundesarchiv, Bild 183-L20208/Schmidt/CC-BY-SA 3.0)

Солдат гитлеровской Германии в Киеве, сентябрь 1941 года (Фото:Bundesarchiv, Bild 183-L20208/Schmidt/CC-BY-SA 3.0)

События 1939−1945 годов, вошедшие в историю как Вторая мировая война, стали крупнейшим вооруженным конфликтом за все время существования человечества. А для Украины — огромной трагедией, измеряемой в ошеломляющих потерях.

Во время Второй мировой войны впервые было применено ядерное оружие, совершены тяжелейшие военные преступления и преступления против человечности, в частности Холокост. За годы Второй мировой погибли от 70 до 80 млн человек (около 3% тогдашнего населения планеты), две трети из которых — гражданские лица.

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Для Украины эта война стала национальной трагедией, поскольку лишенные собственной государственности украинцы были вынуждены участвовать одновременно в нескольких вооруженных конфликтах в рамках Второй мировой.

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О цене войны для украинского народа свидетельствуют несколько цифр, которые приводят Украинский институт национальной памяти и портал Texty.

8−10 млн человек: совокупные потери Украины

Украина понесла тяжелые демографические потери: война и оккупация привели к резкому, катастрофическому уменьшению численности населения, значительным деформациям в его национальном, половом, возрастном и профессиональном составе.

Совокупные демографические потери украинцев и граждан УССР на протяжении 1939−1945 годов современные украинские историки оценивают в 8−10 млн человек.

40% от материальных потерь СССР во Второй мировой войне составили убытки Украины

Это около 285 млрд. рублей, что тогда было эквивалентно 100 млрд. долларов — Украина понесла наибольшие потери среди всех республик Советского Союза.

Общий ущерб СССР составил 679 млрд, из которых 225 млрд приходится на Россию, 75 млрд — на Беларусь, 20 млрд — на Латвию, 17 млрд — на Литву, 16 млрд — на Эстонию.

10 млн украинцев остались без крова над головой

В Украине было разрушено или выведено из строя 45,1% жилого фонда, разрушено 1,8 млн. жилых домов в селах. 10 млн человек остались без крова после окончания войны.

Также за годы войны на украинской территории было уничтожено:

  • 5,6 тыс. мостов,
  • 1,916 железнодорожных станций,
  • 33 тыс. учебных заведений,
  • 16 тыс. предприятий,
  • 18 тыс. медучреждений,
  • 19,2 тыс. библиотек.

Около 700 разрушенных городов

После войны Украина была вынуждена восстанавливать почти 700 разрушенных городов. Кроме того, было уничтожено 28 тыс. сел и сожжено около 320 тысяч хозяйств.

50% дивизий Вермахта и половина сил СССР воевали на украинской земле

В годы Второй мировой Украина была одной из главных арен боевых действий, а украинское направление — главным на Восточном фронте. Здесь действовало от 50% до 75% всех дивизий Вермахта и половина всех советских сил.

В отличие от России, территория Украины несколько лет была оккупирована полностью, война прокатилась ею дважды: во время наступления и отступления гитлеровской Германии.

1,5 млн жертв Холокоста были убиты в Украине

Из примерно 6 млн евреев, ставших жертвами Холокоста, 1,5 млн были убиты в Украине. Местами самых больших казней стали Бабий Яр в Киеве ( более 100 тыс. человек), Богдановка ( 40 тыс.) и Дальник ( более 18 тыс.) Одесской области, Дробицкий Яр в Харькове, Каменец-Подольский, урочище Сосонки в Ровно.

Кроме того, нацистский оккупационный режим уничтожил в Украине около 20 тысяч цыган.

2,4 млн украинцев были принудительно депортированы

Во время Второй мировой войны с современной территории Украины ( включая Закарпатье и Крым) было принудительно вывезено около 2,4 млн украинцев. 400−450 тыс. из них погибли.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   СССР Вторая мировая война История Украины Мировая история

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