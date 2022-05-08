Крупнейшие материальные потери в СССР. Цена победы над нацизмом во Второй мировой войне для Украины в семи цифрах
Солдат гитлеровской Германии в Киеве, сентябрь 1941 года (Фото:Bundesarchiv, Bild 183-L20208/Schmidt/CC-BY-SA 3.0)
События 1939−1945 годов, вошедшие в историю как Вторая мировая война, стали крупнейшим вооруженным конфликтом за все время существования человечества. А для Украины — огромной трагедией, измеряемой в ошеломляющих потерях.
Во время Второй мировой войны впервые было применено ядерное оружие, совершены тяжелейшие военные преступления и преступления против человечности, в частности Холокост. За годы Второй мировой погибли от 70 до 80 млн человек (около 3% тогдашнего населения планеты), две трети из которых — гражданские лица.
Для Украины эта война стала национальной трагедией, поскольку лишенные собственной государственности украинцы были вынуждены участвовать одновременно в нескольких вооруженных конфликтах в рамках Второй мировой.
О цене войны для украинского народа свидетельствуют несколько цифр, которые приводят Украинский институт национальной памяти и портал Texty.
8−10 млн человек: совокупные потери Украины
Украина понесла тяжелые демографические потери: война и оккупация привели к резкому, катастрофическому уменьшению численности населения, значительным деформациям в его национальном, половом, возрастном и профессиональном составе.
Совокупные демографические потери украинцев и граждан УССР на протяжении 1939−1945 годов современные украинские историки оценивают в 8−10 млн человек.
40% от материальных потерь СССР во Второй мировой войне составили убытки Украины
Это около 285 млрд. рублей, что тогда было эквивалентно 100 млрд. долларов — Украина понесла наибольшие потери среди всех республик Советского Союза.
Общий ущерб СССР составил 679 млрд, из которых 225 млрд приходится на Россию, 75 млрд — на Беларусь, 20 млрд — на Латвию, 17 млрд — на Литву, 16 млрд — на Эстонию.
10 млн украинцев остались без крова над головой
В Украине было разрушено или выведено из строя 45,1% жилого фонда, разрушено 1,8 млн. жилых домов в селах. 10 млн человек остались без крова после окончания войны.
Также за годы войны на украинской территории было уничтожено:
- 5,6 тыс. мостов,
- 1,916 железнодорожных станций,
- 33 тыс. учебных заведений,
- 16 тыс. предприятий,
- 18 тыс. медучреждений,
- 19,2 тыс. библиотек.
Около 700 разрушенных городов
После войны Украина была вынуждена восстанавливать почти 700 разрушенных городов. Кроме того, было уничтожено 28 тыс. сел и сожжено около 320 тысяч хозяйств.
50% дивизий Вермахта и половина сил СССР воевали на украинской земле
В годы Второй мировой Украина была одной из главных арен боевых действий, а украинское направление — главным на Восточном фронте. Здесь действовало от 50% до 75% всех дивизий Вермахта и половина всех советских сил.
В отличие от России, территория Украины несколько лет была оккупирована полностью, война прокатилась ею дважды: во время наступления и отступления гитлеровской Германии.
1,5 млн жертв Холокоста были убиты в Украине
Из примерно 6 млн евреев, ставших жертвами Холокоста, 1,5 млн были убиты в Украине. Местами самых больших казней стали Бабий Яр в Киеве ( более 100 тыс. человек), Богдановка ( 40 тыс.) и Дальник ( более 18 тыс.) Одесской области, Дробицкий Яр в Харькове, Каменец-Подольский, урочище Сосонки в Ровно.
Кроме того, нацистский оккупационный режим уничтожил в Украине около 20 тысяч цыган.
2,4 млн украинцев были принудительно депортированы
Во время Второй мировой войны с современной территории Украины ( включая Закарпатье и Крым) было принудительно вывезено около 2,4 млн украинцев. 400−450 тыс. из них погибли.
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