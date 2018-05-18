День памяти жертв депортации крымских татар: бесконечные испытания "народа нон-грата"

18 мая признано Днем борьбы за права крымскотатарского народа. В связи с памятной датой по всей Украине проходит акция Зажги огонек в своем сердце, в рамках которой неравнодушные почтят память погибших крымских татар во время ущемления прав национальных меньшинств и их преследования. Об этом - в сюжете Радио НВ.

День борьбы за права крымскотатарского народа: история и традиции

Акция Зажги огонек в своем сердце, которая прошла в Симферополе 17 мая поздно вечером, была посвящена трагической дате в истории Крыма. 18 мая 1944 началась принудительная депортация крымских татар советской властью, охватившая около 200 тыс. человек.

Почти половина депортированных погибли в дороге или в местах изгнания. В Украине эта депортация признана геноцидом. Кроме того, чествование также связано с незаконной оккупацией Крыма Россией весной 2014 года.

Традиционные задержания

В Симферополе ночью задержали участников акции памяти. Около 20 человек отвезли в рызные отделения полиции оккупированного города. Все задержанные участвовали в традиционной крымскотатарской акции Зажги огонек в своем сердце. В полиции их допрашивали и проводили дактилоскопию, в том числе стоп ног, изымали и проверяли телефоны, а также взяли образцы ДНК, написал Наумлюк.

Всех задержанных, кроме одного, отпустили около двух часов ночи, рассказал адвокат Эдем Семедляев. Заседание суда было запланировано на 9:00, но пока Сейтасан Асанов находится в центральном отделении полиции. Его обвиняют в "неповиновении законным требованиям полиции".

"Вроде как он опирался больше и был активным. Телефон у него не забирали, он на связи. Но меня как адвоката к нему не пускают. Постоянно просят подождать 2 минуты, 5 минут...", - рассказывает Эдем Семедляев.

Народ нон грата

Задержание такого характера уже становятся печальной обыденностью в Крыму, рассказала певица крымскотатарского происхождения Эльвира Сарихалил. Даже мирные собрания вызывают в оккупационной власти опасения, поэтому они пытаются подавить это с самого начала.

"В современном Крыму такое происходит постоянно. Сегодня причиной стало 18 мая, завтра - какая-то лента на тебе не понравится. Впоследствии - человек просто вышла с протестом, потому что не хочет, чтобы в Ханском дворце проходила реставрация. Есть запрет собираться татарам 18 мая большими группами. Даже конкретное количество людей, которые уже будут прецедентом нарушения", - отмечает певица.

Ранее 18 мая крымские татары ежегодно десятками тысяч от своих населенных пунктов шли к центральной площади Симферополя, рассказала первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, однако уже четыре года подряд такой митинг невозможно, так как оккупационная власть его не позволяет.

"В первый год после оккупации крымским татарам предложили такой митинг проводить на кладбище Абдал, как бы намекая и очень коварно выстраивая диалог с людьми. 5 мая был Хедерлез-байрам, это еще один из праздников крымскотатарского народа. Праздновали именно там, где похитили Эрвина Ибрагимова полтора года назад. Понимаем, что такими жестами, таким эзоповым языком крымским татарам указывают на их реальное место на полуострове, превращают их в народ нон-грата", - подчеркнула Джапарова.

По ее словам, все репрессии оккупационной власти имеют простую логику. С одной стороны - это погружение людей в страх, вытеснение активных людей с полуострова, чтобы никаких признаков сопротивления авторитарной действительности не было. А с другой стороны - принуждение замолчать всех тех, кто остался жить в Крыму.

Надо делать все, чтобы мировое сообщество знало о действиях оккупантов. Поэтому сейчас основная задача - фиксировать все нарушения прав человека, в судах можно использовать как доказательную базу, сказал председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса Эскендер Бариев. И задержания сегодня - лишний тому доказательство.

Многострадальные крымские татары: печальная статистика

Общее количество крымских татар, депортированных в 1944-1947 гг., составила 238,5 тыс. человек.

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Общее количество крымских татар, погибших во время депортации и после нее в течение 1944-1947 гг., составила 109,9 тыс. человек.

Всемирный конгресс украинский продолжает свои усилия по освещении бедственного положения крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом заявил президент конгресса Евгений Чолий. Он призывает к развертыванию мониторинговой миссии ОБСЕ на полуострове.