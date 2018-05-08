День памяти и примирения в Киеве: Родину-мать украшают венком из маков

Родина-мать будет в венке из маков несколько недель

В Киеве ко Дню памяти и примирения украшают венком из маков монумент Родины-матери.

Как сообщает ТСН, статую украшают вторые сутки. Работы начались с 7 мая и затянулись до самого утра 8 мая из-за вечерней грозы и шквального ветра в столице.

Конструкция из маков весит около 90 кг. Венок будет украшать голову монумента несколько недель. За маками будут следить альпинисты, они будут поправлять цветы, которые могут деформироваться из-за ветра.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Акт о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), но ратифицирован только 8 мая в Берлине.

Дни памяти и примирения, которые проводятся 8 и 9 мая, были провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны.

Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны в 2015 году. Символом Дня памяти и примирения является красный мак.