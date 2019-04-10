День освобождения Одессы: полицейские задержали отца с сыном за георгиевскую ленту Сегодня, 19:01 502 Цей матеріал також доступний українською Думская Мужчина отказался снять символ оккупации РФ Думская

В среду, 10 апреля, в Одессе во время мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, задержали двух нарушителей с запрещенной символикой.

Как сообщили в местной полиции, во время задержания мужчины, один из которых имел при себе георгиевскую ленту, проявили злостное неповиновение.

По данным Думской, мужчина во время церемонии на Аллее Славы отказался выполнить требование полицейского и снять ленту. Полицейские были вынуждены задержать пожилого мужчину с георгиевской ленточкой и его сына, который вступился за отца.

Нарушителей отвезли в Приморский отдел полиции для дачи объяснений.

Против задержанных могут составить админпротоколы за пропаганду георгиевской ленты, злостное неповиновение и мелкое хулиганство.

Напомним, что с 15 июня 2017 года в Украине запрещены публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты как символа агрессии России против украинского народа.