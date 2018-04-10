День освобождения Одессы завершился словесной перепалкой между проукраинскими и пророссийскими активистами - фото

Во вторник, 10 апреля, Одесса отмечает 74-ю годовщину освобождения от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Охрану правопорядка памятных мест в этот день обеспечивали более 1500 правоохранителей.

Согласно отчету областной полиции, столкновений между идеологически противоположными группами активистов удалось избежать.

Местное издание Думская отмечает, что к памятнику Неизвестному матросу сошлись две толпы. В частности, люди преимущественно старшего поколения. Корреспондент отмечает, что среди этой группы присутствовали представители бывшего Антимайдана. Также к Аллее славы параллельно пришли активисты националистических организаций. Они скандировали: "Украина понад усе" и пели государственный гимн в ответ на выпады со стороны представителей старшего поколения. Там в ответ запели советское: "Вставай, страна огромная".

В общем, градус на Аллее славы был близок к конфликту, однако столкновений удалось избежать. Акции завершились словесной перепалкой между участниками.

На месте событий работала полиция диалога.

"Не применяя никаких мер принуждения, они налаживали взаимодействие с людьми и делали все возможное, чтобы предотвратить конфликтные ситуации", - отметили в полиции.

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