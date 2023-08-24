«Страна гордых, героических и храбрых». Залужный поздравил украинцев с Днем независимости Украины — видео 24 августа, 09:49 Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем независимости Украины.

В четверг, 24 августа, в Telegram-канале Залужного опубликовано видео с украинскими военными.

Залужный назвал Украину страной «непокоренных, непоколебимых, несокрушимых».

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«Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, о которые разобьются вражеские замыслы. С Днем Независимости, Украина!», — заявил Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости, поблагодарив каждого украинца за его вклад в борьбу за независимость — от украинских военных и их родителей до украинских врачей, педагогов, энергетиков, детей Украины и украинцев за рубежом.