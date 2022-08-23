День независимости Украины за границей: какие праздничные акции 24 августа объединят украинцев в разных странах 23 августа, 16:35 Акция в поддержку Украины в Праге, Чехия (Фото:Embassy of Ukraine в Праге / Facebook)

24 августа символическая живая цепь объединит тысячи украинцев, которые в этом году будут праздновать День независимости Украины за границей. В разных странах запланированы также другие акции по случаю праздника.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении в понедельник, 22 августа, попросил украинцев за границей День Флага и День Независимости напоминать об Украине и распространять правду о преступлениях страны-террориста России.

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«Уважаемые украинцы, особенно в дни, когда мы отмечаем День нашего флага и День нашей Независимости, если вы находитесь где-то за границей, пожалуйста, напоминайте там об Украине, будьте там с украинским флагом и распространяйте правду о преступлениях оккупантов», — сказал он.

Сделать это украинцы за рубежом могут на многочисленных акциях — как международных, так и отдельных в разных странах, напоминает агентство Укринформ.

Живая цепь The Free World Gathering

В 31-ю годовщину Независимости Украины, 24 августа, украинцы в разных странах выйдут на центральные улицы городов и возьмутся за руки, чтобы образовать живые цепи единства в рамках акции The Free World Gathering.

Это акция, призванная объединить украинцев по всему миру. Она стремится обратить внимание мирового сообщества на войну в Украине и показать, что «свобода — наша общая высшая ценность, а воля — наш образ мышления».

«Мы не можем собраться вместе дома, чтобы не стать целью для вражеских ракет. Так что сплотим украинцев за границей, а заодно и мир!» — призывают участники акции.

Для участия в ней достаточно зайти на сайт The Free World Gathering, найти свой город на карте и пометить точное место на главной улице, где планируется акция. Тогда другие участники акции смогут увидеть это и стать рядом. Кроме того, на карте можно найти отметки уже зарегистрированных людей и занять место рядом с ними.

Акция #sparkofcourage и другие флешмобы в США

В Нью-Йорке и окрестных городах штатов Нью-Джерси и Нью-Йорке 24 августа пройдут акции с поднятием флага.

24 августа:

в 8:00 утра в Нью-Йорке публичное исполнение Гимна Украины.

в 17:30 — поднятие большого флага Украины в Центральном парке, после этого — пикник.

В воскресенье, 28 августа, в Бруклине образуют живую цепь единства, а в Украинском народном доме состоится Фестиваль ко Дню Независимости Поддержи Украину.



В Вашингтоне акции проведут 27 августа — в субботу состоится митинг и парад в честь украинского наследия, культуры и свободы.



Виталий Дейнега, основатель проекта Український свідок (Ukrainian Witness), привел в своем Facebook дополнительный перечень акции, к которым 23−24 августа призывает присоединиться находящихся в США украинцев.



Вечер 23 августа — #sparkofcourage



Суть акции — зажечь свечу на закате в окнах собственных домов или в месте сбора украинцев в память о тех, кто отстаивает независимость Украины сегодня, и распространить это в соцсетях.

В частности, акция будет проходить в штате Техас (город Остин — 19:00 по местному времени в окнах домов, город Сан-Антонио — на закате в окнах домов), в городах Нью-Йорк (Bowling Green park, 19:30) и Бостон (в окнах домов на закате).

24 августа:

Развертывание крупнейшего флага Украины

Штат: Нью-Йорк

Город Нью-Йорк

Локация: Seep Meadow, Central Park

Время: 17:30

Ралли в поддержку Украины

Штат: Техас.

Город: Остин.

Локация: Texas State Capitol

Время: 11:00

Концерт группы СКАЙ

Штат: Техас

Город: Сан-Антонио

Локация: THE ROCK BOX

1223 E Houston St, San Antonio, TX 78205

Время: 19:00

Поднятие флага над мэрией Бостона, шествие независимости по центральной улице Бостона, живая цепь вокруг главного парка Бостона

Штат: Массачусетс

Город: Бостон

Локация: Boston City Hall Plaza, Boston, MA

Время: 12:00

Поднятие флага Украины на главной площади Салема

Штат: Массачусетс

Город: Салем

Время: 10:00.

Благотворительный концерт и «парад свободы» в столице Германии

24 августа в Берлине в концертном зале Columbiahalle состоится благотворительный концерт, в котором, в частности, примут участие победители Евровидения Kalush Orchestra.

Также среди исполнителей Потап, DZIDZIO, Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Dantes, Alina Pash, Kola, Probass & Hardi.



Кроме того, выступят стендаперы Наталья Гарипова, Максим Коновал, Юрий Карагодин и Savyan.

В Германии в День Независимости состоится и объявленная Министерством культуры Украины акция The Free World Gathering: цепь единства людей Свободного мира ко Дню Независимости Украины.

Также в Берлине в 17:30 на площади Брайтшайдплац начнется акция Украинский парад Свободы, участники которой пройдут маршем к Бранденбургским воротам.



Украинцы в Мюнхене приглашают присоединиться к демонстрации и празднованию Дня Независимости Украины, чтобы показать консолидацию всего демократического мира против российской агрессии и российского терроризма.



На сцене будут выступать известные политики, звучать украинские песни, а представители разных стран будут демонстрировать свою поддержку Украине.



Масштабные празднования в Польше

Вроцлав

Во Вроцлаве, где, по данным Uni Metropolii Polskich, украинцы составляют 23% от общего количества жителей города, а также расположено украинское генконсульство, 24 августа — в День Независимости — запланирована целая праздничная программа.

11:00



Молебен в Кафедральном соборе св. Винцента и св. Якуба УКГЦ



торжественное поднятие флага на площади перед Генконсульством

Марш Независимости к Площади Рынок.

12:00

Торжественное исполнение гимна Украины и Польши на Ратуше г. Вроцлав, развертывание 36-метрового флага Украины.



14:00

Участие во всемирной акции исполнения Государственного гимна Украины с целью установления мирового рекорда.



17:00

Акция-концерт Сковорода Фест, организуемая Фондом Украина.



Также вечером планируется подсветка цветами украинского флага известных построек во Вроцлаве.



Нынешний Сковорода Фест состоится на площади перед Импартом и будет посвящен польско-украинской солидарности. Вход на все события в рамках фестиваля бесплатный.



Также 25 августа Генеральное консульство Украины во Вроцлаве и Объединение украинцев в Польше приглашают на концерт Самые красивые голоса Львовской оперы, где будут исполнять польские, украинские и итальянские оперные арии.



Гданьск

Консульство Украины в Гданьске и Центр культурной жизни украинской диаспоры Дом Гданьск намерены провести двухчасовые мероприятия на День независимости 24 августа.



Они начнутся в 18:30 с возложения цветов, официальных поздравлений и речей.



После этого состоятся официальные поздравления и речи и Марш Свободы от памятника князю Владимиру до Площади Солидарности Plac Solidarności, где состоится артистическая часть события — выступления украинских певцов и музыкантов.



Кроме того, в 17.00 в церкви в Гданьске по адресу Zaułek Św. Bartłomieja 1 (за ТЦ Мадисон) состоится Литургия за мир в Украине.



Варшава и другие города — акции Сердце для Украины

24 августа на центральных площадях Варшавы и других польских городов пройдут мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины под лозунгом Сердце для Украины.

Мероприятия будут сопровождаться выступлениями чиновников, активистов и украинских артистов. Дополнительно будут организованы зоны отдыха для детей и взрослых, мастер-кассы и фуд-корты.

Организатором события является Благотворительный фонд Будущее детям Украины. Мероприятие проходит под патронатом Посольства Украины в Польше.

В частности, в Варшаве праздничные мероприятия начнутся 24 августа в 18:00 по адресу ul. Szczytnowska 35/39.

Австрия

Посольство Украины в Австрии 24 августа приглашает на совместную молитву за Украину в Соборе Святого Штефана в Вене.



Также в столице Австрии состоится театрализованно-поэтически-вокально-хореографический перформанс Борітеся — поборете, вам Бог помагає.



В Линце, столице федеральной земли Верхняя Австрия, 24 августа состоится концерт, шествие мира и молитва. Также будет проведена акция памяти погибших в войне и премьера фильма Мариуполь. Неутраченная надежда.



В центре Зальцбурга состоится благотворительная ярмарка с живой музыкой, мастер-классами, акция по образованию живой цепи. Вечером в украинской церкви Св. Марка участники присоединятся к молитве о мире. После — совместное празднование.

Швейцария

В Цюрихе 24 августа состоится парад солидарности с Украиной, который начинается на площади Плацшпиц в 18.00.



«Из-за продолжающейся жестокой захватнической войны, которую режим Путина ведет с целью уничтожения Украинского государства, Украина в этом году как никогда нуждается в нашей солидарности и поддержке», — подчеркнули организаторы.

Нидерланды

В Гааге 24 августа в 13.00 начнется митинг, во время которого вспомнят всех украинских пленных, в том числе из состава полка Азов.Также участники акции примкнут к рекордному исполнению гимна Украины (13:30−14:30) и образуют «живую цепь мира» (14:30−15.00), после этого состоится пение украинских песен и другие праздничные мероприятия.



В Роттердаме празднование начнется в 17:00 в Hielden Koers Park. Его участники образуют «живой» трезубец и исполнят украинский гимн. Затем на мосту Эразма будет сформирована цепь единства.

Бельгия

В рамках празднования Дня Независимости Украины в Брюсселе состоится: Праздничная литургия в Кафедральном Соборе св. Архистратига Михаила и Гудулы, переодевание Manneken Pis в украинский национальный костюм, развертывание тридцатиметрового флага Украины на площади Grand-Place.

Также состоится пикник и концерт в Grand Hospice. Ожидаются выступления участников Пласта, флеш-моб учащихся украинских школ, выступление украинской группы Patsyki z Franeka, исполнение Государственного Гимна Украины, презентации украинских школ и общественных организаций.



Вечером институты ЕС и площади Grand-Place подсветят в цвета украинского флага.



Финляндия

Общество украинцев Финляндии пригласило украинцев и друзей Украины собраться 24 августа в Хельсинки.

Во время торжественных мероприятий в рамках всемирной кампании #IndependenceInMyHeart будет воздана память героическим усилиям украинцев в борьбе за свободу. Участники встретятся у памятника Маннергейму и отправятся на Сенатскую площадь вместе с 30-метровым желто-голубым флагом.



Португалия

Посольство Украины пригласило на церемонию Дня Независимости, которая состоится 24 августа в 18:00 у бюста Тараса Шевченко на площади Италии (Praça dа Itália) в Лиссабоне.

Мероприятие организовано совместно с Союзом украинцев в Португалии и мэрией Лиссабона.



Также празднование 31-летия Независимости Украины состоится 24 августа в 19:30 возле здания мэрии города Порту.

Чехия

В Праге День независимости Украины отметят 24 августа с 17.00 до 20.00 часов на акции возле Выставочного дворца (Výstaviště, Praha 7 Holešovice).

На уличной сцене пройдут выступления украинских коллективов и митинг в поддержку Украины.

Концерт независимости завершит украинская группа ТНМК. Собранные средства пойдут на помощь военным госпиталям Украины.

Латвия

В Риге в День Независимости Украины в 19.00 состоится возложение цветов к Монументу Свободы, откуда начнется шествие диаспоры и представителей посольства Украины к памятнику Шевченко, где участников ждет праздничная программа.



27 августа в 14:00−17:00 откроет двери Фестиваль украинских короткометражных комедий Smile, Ukrainian.

Ирландия

Украинская диаспора Ирландии проведет 24 августа в Дублине парад, который начнется в 17.30 возле Главного почтового отделения и завершится у посольства Украины. Участников мероприятия просят одеваться в желтое или вышиванки, нарисовать тематические плакаты.



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