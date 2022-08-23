День Независимости Украины в Берлине: благотворительный концерт с Kalush Orchestra и выставка детских рисунков 23 августа, 19:39 Акция в поддержку Украины в Берлине, 21 июня (Фото:vitsche_berlin via Instagram)

После начала полномасштабного вторжения России около 800 тысяч украинцев нашли убежище в Германии. НВ рассказывает, как в этой стране отметят День Независимости Украины.

Выставка детских рисунков, созданных на курсах художественной реабилитации

На странице посольства Украины в Германии сообщается, что в День Независимости Украины, 24 августа, в Galerie Halit Art откроется выставка рисунков украинских детей и подростков Мирное небо для Украины. Выставка создана на курсах художественной реабилитации и путешествует по Европе, чтобы глазами детей показать страдания в Украине и стремление к миру.

Видео дня

Во время выставки собирают пожертвования на художественные материалы для детей, чтобы они смогли продолжить свою реабилитацию.

На открытии выставки, которое начнется в 18:00, должна выступить представительница берлинского правительства.

27 августа в рамках выставки пройдут мастер-классы по живописи для детей.

Выставка продлится до 5 сентября.

Благотворительный концерт с участием Kalush Orchestra

24 августа в Берлине в концертном зале Columbiahalle состоится благотворительный концерт, в котором, в частности, примут участие победители Евровидения Kalush Orchestra.

Также среди исполнителей Потап, DZIDZIO, Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Dantes, Alina Pash, Kola, Probass & Hardi.

Кроме того, выступят стендаперы Наталья Гарипова, Максим Коновал, Юрий Карагодин и Savyan.

The Free World Gathering

В Германии в День Независимости состоится и объявленная Министерством культуры Украины акция The Free World Gathering: цепь единства людей Свободного мира ко Дню Независимости Украины.

«24 августа мы выйдем на центральные улицы городов и возьмемся за руки, чтобы образовать живые цепи — символ единения людей свободного мира. Покажем всем: свобода — наша общая высокая ценность; воля — наш образ мышления», — отметили в посольстве Украины в Германии.

Зарегистрироваться для участия в акции можно ЗДЕСЬ.

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