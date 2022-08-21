«Киев будет в списке». Россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам на День Независимости — Подоляк 21 августа, 10:58 В ОП не исключили, что РФ попытается нанести ракетные удары по Киеву в День Независимости Украины (Фото:Gleb Garanich/File Photo/Reuters)

На День Независимости Украины Россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам, Киев также будет в перечне оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

«Россия — это архаическое государство, и оно привязывает свои действия к определенным датам. Для них это какие-то навязчивые мысли, что нужно сделать, чтобы людям было плохо. Они ненавидят нас, поэтому они попытаются 23−24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов», — отметил он.

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Подоляк пояснил это тем, что российские оккупанты хотят получить компенсацию за неудачи в Украине.

«Они хотят получить компенсацию за эти полгода. За то, что репутационно они смотрятся никак в мире. За жаркий сезон в Крыму, за стойкость, которую Украина демонстрирует. Потому будет просто увеличено количество обстрелов наших городов», — подчеркнул советник главы ОПУ.

Он также призвал не игнорировать сигналы воздушных тревог в эти дни и следовать в укрытия.

24 августа 2022 года Украина будет отмечать 31-ю годовщину восстановления независимости.



В конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отмечать нынешний День Независимости 24 августа, несмотря на войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские силы знают о возможных провокациях россиян на День Независимости и работают на опережение.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накопила в Беларуси значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине.

Об аналогичных рисках 16 августа сообщили в Генштабе ВСУ, отметив «угрозу нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов с белорусской территории». Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что беспокойство Украины «вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка».





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