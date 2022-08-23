Праздник за границей. Как отметят 31-й День Независимости украинцы в Польше 23 августа, 09:08 Во многих польских городах пройдут мероприятия ко Дню Независимости Украины (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Еще до начала полномасштабного российского вторжения в Польше проживало 2 млн украинцев, а по состоянию на начало августа, по данным рапорта Uniі Metropolii Polskich, в Польше находилось примерно 3,4 млн украинцев, что составляет 8% населения страны. НВ рассказывает, как они будут отмечать День Независимости Украины.



Ультрамарафон из Киева в Варшаву

11 августа киевский спасатель Владимир Сковородка начал 800-километровый марафон из Киева в Варшаву, куда он планирует прибежать 24 августа - в День Независимости Украины. В знак поддержки по дороге к нему на короткие дистанции присоединяются и коллеги-спасатели из других областей.

Видео дня

Цель ультрамарафона – поблагодарить Польшу за поддержку и оказанную помощь гражданам Украины и нашей стране во время войны, а также собрать 2 млн грн на закупку специального оборудования на нужды ГСЧС.

Каждый украинец также может присоединиться к марафону онлайн — поблагодарить поляков и сделать благотворительный вклад.



Масштабное празднование во Вроцлаве

Во Вроцлаве, где, по данным Uniі Metropolii Polskich, украинцы составляют 23% от общего числа жителей города, а также расположено украинское генконсульство, на День Независимости запланирована целая праздничная программа.

11:00

Молебен в Соборе Воздвижения Честного Креста ( Кафедральном соборе св. Винцента и св. Якуба) УКГЦ

Кафедральном соборе св. Винцента и св. Якуба) УКГЦ торжественное поднятие флага на площади перед Генконсульством

Марш Независимости до Площади Рынок.

12:00

Торжественное исполнение гимна Украины и Польши на Ратуше г. Вроцлав, развертывание 36-метрового флага Украины.

14:00

Участие во всемирной акции по исполнению Государственного гимна Украины с целью установления мирового рекорда.

17:00

Акция-концерт Сковорода Фест, организуемый Фондом Украина (д етали ЗДЕСЬ).

Также вечером планируется подсветка в цвета украинского флага известных построек во Вроцлаве.

Нынешний Сковорода Фест состоится на площади перед Импартом и будет посвящен польско-украинской солидарности. Вход на все события в рамках фестиваля бесплатный.

Также 25 августа Генеральное консульство Украины во Вроцлаве и Объединение украинцев в Польше приглашают на концерт Самые красивые голоса Львовской оперы, где будут исполнять польские, украинские и итальянские оперные арии.

Фото: DR

Билеты стоят 20 злотых, во время концерта также пройдет сбор в фонд, основанный президентом Владимиром Зеленским — United 24.

Концерт ТНМК и другие мероприятия в Гданьске

В Гданьске в рамках цикла мероприятий по празднованию Дня Независимости Украины запланирован концерт группы ТНМК.

Фото: DR

Часть средств с проданных билетов будет передана в помощь детям в украинских хосписах.

Консульство Украины в Гданьске и Центр культурной жизни украинской диаспоры Домівка Гданськ намерены также провести двухчасовые мероприятия на День независимости 24 августа.

Они начнутся в 18:30 с возложения цветов, официальных поздравлений и речей.

После этого должно состояться официальные поздравления и речи и Марш Свободы от памятника князю Владимиру до Площади Солидарности Plac Solidarności, где состоится артистическая часть события - выступления украинских певцов и музыкантов.

Кроме того, в 17.00 в церкви в Гданьске по адресу Zaułek Św. Bartłomieja 1 (за ТЦ Мадисон) состоится Литургия за мир в Украине.

The Free World Gathering

Министерство культуры Украины также объявило об акции The Free World Gathering: цепи единства людей Свободного мира ко Дню Независимости Украины.

Цель акции – объединить украинцев в разных странах мира, «обратить внимание мирового сообщества на войну в Украине и показать, что свобода — наша общая высокая ценность, а воля — наш образ мышления».

Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на freeworldgathering.com, найти свой город на карте и указать точное место на главной улице, где вы планируете стоять. Увидев эту отметку, другие участники могут встать рядом с вами. Вы также можете найти метки людей, которые уже это сделали, и занять место рядом с ними, чтобы продлить цепочку. Каждый может стать координатором The Free World Gathering в своем городе. На сайте есть инструкции, как это сделать.

Free World Gathering - это инициатива группы активистов, которые первыми организовали цепь единства в начале войны, однако весной 2014 года в акции принимали участие украинцы на территории Украины, отметили в Минкульте.

В 2022 году акция должна пройти в разных странах мира, в том числе и в ряде городов Польши.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.