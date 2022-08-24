День Независимости-2022. Будет ли у украинцев выходной на праздник?
Люди загорают рядом с закрытым пляжем в Одессе (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В 2022 году в связи с военным положением у украинцев не будет дополнительного выходного на День Независимости.
Это связано с тем, что 15 марта Рада приняла закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, отменяющего выходные на государственные праздники, их перенос, если праздник приходится на рабочий день, и сокращение рабочего дня в день, предшествующий празднику, который является нерабочим днем, на час.
В последний раз Рада проголосовала за продление военного положения и сроков мобилизации 15 августа.
Военное положение продлили на 90 суток — до 21 ноября 2021 года.
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России.
Самый оптимистичный срок завершения войны, который озвучивали президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников — конец года.
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