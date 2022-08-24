Пока продолжаются бои. Сегодня Украина отмечает 31-й День Независимости — онлайн 24 августа, 08:14 Выставка уничтоженной российской военной техники в центре Киева (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

24 августа 2022 года Украина отмечает 31-й День Независимости и одновременно отстаивает собственную независимость в войне против России.

В конце июля президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина отметит День Независимости, несмотря на войну, однако добавил, что не будет предупреждать «агрессивных соседей о мероприятиях, которые будут проходить».

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Также президент отметил, что Украина не может громко отмечать День Независимости, поскольку все средства уходят на фронт. Кроме того, из-за военного положения День Независимости, как и другие государственные праздники, в 2022 году не будет выходным.

20 августа Кабмин опубликовал план мероприятий по празднованию 31-й годовщины независимости Украины.

Согласно ему, 24 августа монумент Родина-мать в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами государственного флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская священники всех церквей будут молиться за Украину.

В ходе официальных мероприятий минутой молчания будут чествовать всех погибших в войне против российских оккупантов.



Также на столичном Крещатике уже проходит выставка уничтоженной российской военной техники.

А один из придуманных Министерством культуры и информационной политики и креативным агентством Banda флешмоб с Трезубцем Независимости успел вызвать настоящий скандал в соцсетях и был отменен.

С 20 по 27 августа в рамках Х марафона фильмов ко Дню Независимости Украины все желающие смогут бесплатно просмотреть восемь украинских лент и посетить встречи с творческими группами кинофильмов.

Незадолго до Дня Независимости появился ряд предупреждений о том, что в этот день Россия может нанести по Украине массированный ракетный удар. Однако 11 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что украинские силы знают о возможных провокациях россиян в День Независимости и работают на опережение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия 23−24 августа увеличит ракетные обстрелы украинских городов, в том числе Киева.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны ОК Юг Наталья Гуменюк 21 августа сообщила, что РФ накануне Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

О планах РФ нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам сообщило также агентство Reuters со ссылкой на данные разведки. А посольство США из-за этой угрозы призвало своих граждан покинуть Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал мощный ответ в случае увеличения количества ракетных ударов РФ на День Независимости.

В МВД призвали украинцев не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак, а также соблюдать комендантский час.

В Киеве с 22 по 25 августа запрещены массовые мероприятия в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами.

Киевский метрополитен 21−24 августа сократил время работы — в эти дни он работает с 06:00 до 21:00. Также на период с 22 по 24 августа сокращено время курсирования наземного транспорта в Киеве — он тоже будет работать с 06:00 до 21:00.

В Харьковской ОВА ввели в области усиленный комендантский час с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа, запретив находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или на транспорте.

Также мэр Мариуполя Вадим Бойченко предполагал, что в этом городе оккупанты могут 24 августа провести показательный «суд» над украинскими военнопленными, для которого готовили клетки в помещении филармонии.

НВ следит за главными событиями Дня Независимости в условиях полномасштабного российского вторжения в режиме онлайн.

День Независимости Украины 2022 — онлайн

08:07 «Европа празднует вместе с вами. И Европа грустит вместе с вами. Мы рядом» — глава представительства ЕС поздравил украинцев

«Дорогие украинские друзья! 31 годовщина Независимости не похожа ни на одну другую. Мы отмечаем вашу стойкость в течение полугода жестокого полномасштабного вторжения России и 8 лет агрессии. Также, как и любой день, это день скорби по погибшим в результате российских зверств», — отметил глава представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас в своем обращении в соцсети Твиттер.

Также Маасикас отметил, что это первая годовщина Независимости в условиях, когда Украина стала кандидатом в члены Европейского союза.



«Европа празднует вместе с вами. И Европа грустит вместе с вами. Мы рядом», — отметил он. Маасикас заявил, что Евросоюз стоит «плечом-к-плечу» с украинским государством, поддерживая и обеспечивая жизненно важные услуги граждан и реформы, которые помогут для вступления в Евросоюз.

При этом он отметил, что ЕС поддерживает пострадавших от войны граждан, предоставляя экстренную помощь и возможность жить и работать «максимально нормально» в Украине и в Евросоюзе.



Также глава ЕС подчеркнул, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией при восстановлении и на пути в в Европу. «Потому что мы — одна семья. Мы разделяем те же ценности и хотим жить в демократии и процветании, а не во тьме тоталитаризма. Вместе мы Европа!», — резюмировал Маасикас.

08:02 Через полгода после вторжения просчеты Путина «выглядят так же катастрофично, как и в феврале» — The Economist

«Многое из того, что в Москве выдавали за правду, оказалось ее зеркальным отражением», — пишет журнал The Economist, обобщая в День Независимости Украины итоги первых шести месяцев войны.

07:55 День непокорства амбициям РФ: мировые СМИ о значении сегодняшнего праздника для Украины

«Украинцы отмечают 31 год с тех пор, как они вырвались на свободу из Советского Союза, где доминировала Россия — и эта дата, несомненно, станет днем непокорства длящейся уже шесть месяцев войне, развязанной Кремлем и направленной на то, чтобы еще раз подчинить страну», — пишет агентство Reuters.



07:45 Google посвятил новый дудл Дню Незавсисимости Украины

Инфографика: Google

07:24 «Мы показали, что не боимся и не сдадимся» — Кличко поздравил киевлян и всех украинцев с Днем независимости

«Не такой мы представляли себе 31 годовщину Независимости Украины… Российский агрессор пришел, чтобы уничтожить наше государство и украинцев. Но Украина смело бьется за свою землю и свою волю!» — написал мэр Киева Виталий Кличко, заверив, что Украина победит в этой борьбе.



07:05 Утро Дня Независимости Украина встречает воздушной тревогой в большинстве областей



06:50 Здание Еврокомиссии в Брюсселе подсветили желто-голубым в знак поддержки Украины

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