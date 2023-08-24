«Каждый день опасен». В Воздушных силах ВСУ оценили вероятность ракетных ударов РФ по Украине в День Независимости 24 августа, 09:58 Юрий Игнат призвал украинцев беречься ежедневно (Фото:armyinform.com.ua)

Угроза ударов РФ по Украине существует каждый день, в том числе и в День Независимости.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального марафона.

«Возможно, будут какие-то провокации, а может и не будут. Здесь нам не выбирать. Нам бороться каждый день и защищать страну», — отметил он.

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Игнат подчеркнул, что для украинцев каждый день опасен.

«Есть опасность, которая подстерегает. Никуда не деваются и корабли из Черного моря, никуда не деваются самолеты стратегической авиации или те же беспилотники. Врагу нужно немного времени, чтобы подготовить удары», — добавил он.

Спикер Воздушных сил ВСУ призвал также беречься и в День Независимости, и в любой другой день.

24 августа 2023 года Украина во второй раз отмечает День Независимости в условиях полномасштабного российского вторжения. Из-за опасности российских ракетных ударов массовые мероприятия в столице и других городах страны снова запрещены.

С начала суток РФ ударила ракетами по Днепру и обстреляла Херсон.



