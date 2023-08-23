«Можно ожидать наглых действий». Наев предупредил о возможных ракетных ударах РФ на День Независимости Украины 23 августа, 11:52 Наев предупредил о действиях РФ (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)

Войска РФ могут ударить по Украине ракетами в День Независимости 24 августа, сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

«Что можно ожидать от врага, ведущего войну против Украины? Конечно, наглых действий», — отметил он.

Наев не исключил авиационных и ракетных ударов по украинским городам. Он призвал украинцев соблюдать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытия.

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В ВСУ отмечали, что российские войска могут выдержать паузу в несколько дней, чтобы совершить массированный ракетный или дроновый обстрел Украины ко Дню Независимости.

24 августа 2023 года Украина во второй раз отметит День Независимости в условиях полномасштабного российского вторжения. Из-за опасности российских ракетных ударов массовые мероприятия в столице и других городах страны снова запрещены.

В прошлом году в этот день воздушную тревогу в Киеве и всех областях страны объявляли рекордное количество раз — 189.

