Шантаж в День независимости. Что известно об угрозе ракетных ударов РФ 24 августа и что может противопоставить этим рискам Украина 17 августа, 16:27 Сюжет Обломки российских ракет, собранные в Харькове (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

За неделю до Дня независимости в Украине звучит все больше предупреждений об угрозе массированного ракетного удара со стороны России именно в этот день — 24 августа.

НВ обобщил информацию о том, откуда появились такие данные и что может противопоставить Украина новым попыткам РФ использовать ракетный террор как способ давления на официальный Киев.

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Откуда слухи о массированном ракетном ударе 24 августа? Каковы реальные риски?

Наибольшее беспокойство украинской разведки, Генштаба ВСУ и военных экспертов, предупреждающих об угрозе масштабных ракетных ударов РФ, вызывает сочетание нескольких факторов:

заметная концентрация авиационных и ракетных мощностей РФ в Беларуси в последнее время;

риск ответа российского режима на недавнюю серию взрывов в Крыму, нанесших значительный ущерб российской логистике и технике;

приближение символических для Украины дат: Дня государственного флага ( 23 августа) и Дня независимости ( 24 августа).

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накопила в Беларуси значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине. Группа выяснила, что на белорусском аэродроме Зябровка, контролируемом армией РФ, сейчас находятся от 10 до 14 единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф, три радиолокационные станции КАСТА-2Е2 и 48 Я6 Подлет, два зенитных комплекса Панцирь. Также на аэродроме размещен склад боеприпасов с не менее чем 15−60 ракетами для ЗРК С-300/400.

Кроме того, активисты выяснили, что российские военные самолеты Ил-76 подвозят ракеты для С-400 в аэропорт Гомеля, откуда их везут в Зябровку.

«Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а похоже, идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом свидетельствует и то, что с момента последнего массированного обстрела — 28 июля — с территории Беларуси по Украине не была выпущена ни одна ракета», — заявляет группа.

Об аналогичных рисках 16 августа сообщили в Генштабе ВСУ, отметив «угрозу нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов с белорусской территории». Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вчерашнем разговоре со своим канадским коллегой, генералом Вейном Дональдом Эйром, подчеркнул, что беспокойство Украины «вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка».

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что такой удар Россия может нанести в 20-х числах августа. «Оккупанты понимают, что 24 августа — это будет День независимости Украины. 23 августа мы еще празднуем День государственного флага Украины, — напомнил Жданов в комментарии 24 каналу. — Я думаю, они просто накапливают то количество ракет для того, чтобы нанести максимально, по возможности, массированный ракетный удар по нашей территории»

Жданов предположил, что это может быть и несколько ракетных ударов, которые россияне растянут во времени. «Они так просто этого не оставят. И это затишье, я думаю, перед бурей», — отметил эксперт.

Спикео Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также предположил, что враг может «поздравить» Украину с Днем Независимости ракетами. По его словам, украинские военные постоянно наблюдают за перемещением войск и боеприпасов на территории Беларуси, в частности, ракет типа Искандер. Игнат напомнил, что угроза со стороны Беларуси есть всегда и призвал быть особенно бдительными в дни праздников.

«У нас вскоре День независимости, противник использует такие даты для „поздравлений“, поэтому мы должны быть готовы к этому, не пренебрегать никакими сигналами. Угроза никуда не исчезла», — подчеркнул он, напомнив, что РФ с первых дней вторжения наносит удары с территории Беларуси из разных вооружений — самолетов, комплексов Искандер и Точка-У.

Наконец, генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж также предупредил украинцев о рисках российской мести за взрывы в оккупированном Крыму.

«Будут ли они (россияне) осуществлять сейчас операцию возмездия? Будут, — заявил Маломуж 16 августа в интервью телеканалу Дом. — Они сейчас готовят операцию на 24 августа, эта информация уже известна из оперативных источников. Поэтому они стягивают все силы с территории Крыма в Херсонскую и Запорожскую области, к востоку Украины и на территорию Беларуси».

Он отметил «большие поставки ракетных систем» на белорусские базы РФ и заявил о возможности «новых ракетных ударов и, возможно, наступательных операций широкомасштабного фронта: и на востоке, и усиление группировки на Херсонском, Запорожском направлениях».

Малому же убежден, что таким образом Кремль пытается принудить Украину к переговорам на условиях РФ. По его мнению, российский контрудар может быть «комплексным»: как ответ за Зябровку [где несколько дней назад также произошли взрывы], за Крым и 24 августа. «Это попытка еще раз запугать Украину массированным ударом, а самое главное — запугать мирное население, чтобы мы требовали мира и переговоров», — подчеркнул генерал.

Какие российские ракеты представляют наибольшую угрозу, а какие по силам украинской ПВО?

Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины уже почти полгода. За этом время украинские Воздушные силы «приспособились» к некоторым видам российских ракет, поэтому начали эффективнее сбивать те из них, которые летят с меньшей скоростью (около 900 км/ч) и технически могут быть сбиты средствами украинского ПВО. В первую очередь это крылатые ракеты Калибр, Х-101 и Х-555, пояснил в недавнем интервью НВ представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинские военные начали сбивать эти ракеты более эффективно, поскольку за первые полгода войны «наши бойцы, зенитчики, истребители и ПВО Сухопутных войск и другие подразделения Сил обороны уже более-менее научились выявлять эти цели и обезвреживать их».

«Происходит, безусловно, лучшее взаимодействие между разными структурами. Если ракета летит 900 км в час, чтобы ее уничтожить, нужно, чтобы каждый на своем месте сработал очень качественно и точно, а на завершающем этапе кто-то один все же взял и попал в эту ракету, — напомнил Игнат. —. Собственно, это уже достигается путем опыта и мы имеем такие результаты, когда сбиваем четыре из шести ракет, четыре из четырех или семь из восьми. Это очень крутой результат с учетом того вооружения, которое у нас есть еще с 70−80-х годов, а российские ракеты — в 2015 году выпуска. Мы понимаем, что делаем невозможное, чтобы падало на голову этого меньше».

Впрочем, ряд типов российских ракет сбить очень тяжело из-за их скорости и особенностей траектории полета. Среди них ракеты Х-22, Х-31, Оникс, Кинжал или Искандер, против которых Украина не может эффективно использовать средства ПВО.

«Потому что Кинжал — это вообще гиперзвуковая ракета и чрезвычайно современная. Это фактически Искандер, который взлетает не с земли, а с воздушного носителя», — напомнил Юрий Игнат. И если запуск Искандеров, вылетающих, например, с территории Беларуси, можно обнаружить с помощью различных источников информации, то ракеты типа Кинжал РФ запускает преимущественно с самолетов МиГ-31.

«Этот истребитель взлетает из глубины России, поднимается очень высоко и выпускает эту ракету. Произошедший пуск не всегда видно, потому что это сложная радиолокационная цель. Эта ракета летит в верхних слоях атмосферы на очень большой скорости к точке, где должна опуститься на цель. При заходе на цель достигается еще более высокая скорость, около 12 тыс. км в час, и ракета опускается с этой невероятной скоростью вниз. Боевая часть составляет 500 кг — можно представить, какой взрыв может создавать это опасное оружие. Но как радиолокационно ее обнаружить очень тяжело, так и уничтожить ее практически невозможно», — объяснил Игнат.

К счастью, количество Кинжалов в России невелико, враг применяет их редко и, очевидно, будет применять лишь по чрезвычайно важным для РФ целям.

Кроме того, за первые шесть месяцев войны Россия уже использовала немало своих современных ракет, поэтому в отдельных случаях аналитики отмечают ее переход на более старые ракеты меньшей эффективности.

К примеру, армия РФ все чаще использует зенитно-ракетные комплексы С-300 для обстрела украинских городов из-за дефицита тактических и оперативно-тактических ракет, сообщил 4 августа Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Для этого ракеты приходится «перенастраивать», ведь обычно они предназначены для ударов по воздушным целям.

«Перенастроенная ракета С-300 парадоксальная штука. У этих ракет точность либо катастрофически никакая, либо достаточно высока. Все зависит от присутствия элемента наведения — целепоказателя, которым может быть БПЛА, или наводчик. Нет наведения — точность как у Х-22, есть наведение — как у крылатой реки Калибр, — отметили в Страткоме ВСУ. — Чаще никакой наводки нет, просто пускают в сторону населенного пункта. И в этом основная беда, ведь у ракеты огромное количество поражающих элементов».

С другой стороны, это демонстрирует то, «насколько выдыхается вторая армия в мире», добавили украинские военные.



Еще ранее британская газета Times получила доступ к отчету украинского Минобороны, в котором часть российского оружия анализируется как неэффективное и устаревшие. Авторы отчета в частности пришли к выводу, что ракеты Калибр поражали цели в Украине только с 33% точностью.

Может ли такой ракетный удар стать частью нового наступления РФ? Каковы его перспективы?

17 августа представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов действительно сообщил, что в ближайшее время на всем фронте следует ожидать «острых событий». Он пояснил, что такое развитие войны напрямую не связано с празднованием Дня независимости.

«Речь идет не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости», — подчеркнул Юсов. Хотя этот фактор нужно учитывать, однако украинская разведка еще раньше заявляла, что «август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами» для дальнейшего развития событий на фронте, подчеркнул Андрей Юсов.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отмечает, что в ближайшее время можно ожидать попыток армии РФ оживить наземные операции, однако не видит перспектив успеха таких попыток для россиян.

По его словам, РФ активизировала основные силы, перемещая технику в южные области Украины. «Уже несколько сотен единиц боевой техники перемещаются в Херсонскую и Запорожскую области для того, чтобы не только удержать позиции, но и, возможно, проводить контрудары», — напомнил Маломуж. Впрочем, он убежден, что на сегодняшний день большого наступательного потенциала у России нет. «У нас есть четкие данные о том, что на восточном направлении это были огромные потери [для России]. И потому РФ вынуждена была сделать паузу для мобилизации ресурсов и, конечно, прежде всего военнослужащих», — отметил экс-глава СВР, дополнительно указав на недостаточную эффективность даже этих усилий Москвы. Поэтому, считает украинский генерал, «шансов для РФ на юге, даже на востоке, больших не будет», хотя на Донбассе «возможно, еще будет продвижение на несколько километров, может, несколько населенных пунктов».

«А на юге — здесь уже система очень большого равновесия, постепенно мы перехватываем инициативу и военную, и психологическую. Это предпосылка для наших контрнаступательных операций и освобождения этих территорий», — отметил Маломуж.

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