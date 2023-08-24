На День Независимости глава МИД Кулеба «спел» гимн Украины со своими коллегами

24 августа, 16:36
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters)

В четверг, 24 августа, в День Независимости глава МИД Украины Дмитрий Кулеба решил «спеть» гимн с руководителями внешнеполитических ведомств мира.

Кулеба сделал сообщение в Twitter с первыми строками украинского Гимна «Ще не вмерла України ні слава, ні воля» и обозначил своих коллег-руководителей МИД из разных стран.

Видео дня

Каждую следующую строчку из украинского славня процитировали главы МИД Исландии, Эстонии, Нидерландов, Литвы, Швеции, Северной Македонии и Великобритании.

DmytroKuleba/Twitter
Фото: DmytroKuleba/Twitter

Еще не ответили на пост Кулебы главы МИД Италии, Франции, США, ФРГ и представитель ЕС Жозеп Боррель.

В четверг, 24 августа, Украина отмечает свой 32-й День Независимости.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Флешмоб День Независимости Украины Гимн Украины Дмитрий Кулеба

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