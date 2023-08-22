В Черниговской области запретили проведение массовых мероприятий 23−25 августа 22 августа, 16:04 19 августа РФ нанесла ракетный удар баллистикой по центру Чернигова (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Черниговской области запретили проведение массовых мероприятий ко Дню Независимости на три дня, с 23 по 25 августа.

Как сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram, такое решение было принято на заседании Совета обороны региона.

Также органам местного самоуправления рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий на территории громад с 26 августа по 1 сентября.

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Чаус пояснил, что по информации военного командования в эти дни повышена опасность ракетных ударов.

19 августа войска РФ ударили баллистической ракетой по драматическому театру в Чернигове. В результате погибли семь человек, в том числе шестилетняя девочка, 180 — пострадали. Были повреждены десять админзданий и 66 жилых домов.

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Руководитель департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов заявил, что во время ракетного удара основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые были возле драмтеатра.

В момент вражеского удара в драмтеатре проходила закрытая встреча производителей дронов, место проведения которой, как заявили организаторы, держали в секрете до последних часов перед мероприятием и сообщили только зарегистрированным участникам.

Изучаются все обстоятельства, связанные с организацией выставки, и отрабатывается версия относительно наведения удара российскими агентами на территории Украины.

