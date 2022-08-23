День Независимости Украины в Чехии — как будут праздновать соотечественники 23 августа, 13:48 Участница акции в Праге, во время которой украинцы призвали мировые корпорации покинуть российский рынок (Фото:Embassy of Ukraine в Праге / Velvyslanectvo Ukrajiny v Praze via Facebook)

По данным посольства Украины в Чехии после начала российского вторжения по состоянию на конец марта 2022 года, разрешения на проживание в стране имели почти 580 тысяч граждан Украины.

НВ рассказывает, как украинцы будут отмечать День Независимости в Чехии.

The Free World Gathering

В Чехии, в частности в Праге, как и в других европейских странах, состоится анонсированная Министерством культуры и информационной политики акция The Free World Gathering: цепь единства людей Свободного мира ко Дню Независимости Украины.

Видео дня

Цель акции — объединить украинцев в разных странах мира, «обратить внимание мирового сообщества на войну в Украине и показать, что свобода — наша общая высокая ценность, а воля — наш образ мышления».

Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на freeworldgathering.com, найти свой город на карте и указать точное место на главной улице, где вы планируете стоять. Увидев эту отметку, другие участники могут встать рядом с вами. Вы также можете найти метки людей, которые уже это сделали, и занять место рядом с ними, чтобы продлить цепочку. Каждый может стать координатором The Free World Gathering в своем городе. На сайте есть инструкции, как это сделать.

Free World Gathering — это инициатива группы активистов, которые первыми организовали цепь единства в начале войны, однако весной 2014 года в акции принимали участие украинцы на территории Украины, отметили в Минкульте.

Праздник в Праге

В Праге акция ко Дню независимости состоится с 17:00 возле Выставочного дворца (Výstaviště, Praha 7 Holešovice).

На акции будет возможность подписать открытое письмо за признание России спонсором терроризма.

Празднование должно закончиться выступлением украинской группы Танок на майдані Конґо, которое начнется в 20:00.

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