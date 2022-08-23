Как Украина будет отмечать 31-й День Независимости в условиях войны: программа мероприятий 23 августа, 11:10 Мальчик с флагом Украины на разрушенной российской технике на Крещатике, Киев, 21 августа 2022 (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

В среду, 24 августа, Украина будет отмечать День Независимости — одновременно отстаивая свою независимость в полномасштабной войне, которую Россия начала ровно полгода назад.

В этом году Украина будет праздновать 31-ю годовщину провозглашения независимости не только в условиях военного положения, но и на фоне новой угрозы массированных ракетных обстрелов украинских городов, в частности Киева. О таких рисках предупреждали Генштаб ВСУ, украинская разведка, военные эксперты, столичные власти и даже президент Владимир Зеленский, который отметил, что на протяжении всей текущей недели Россия «может готовить что-то особенно отвратительное и жестокое».

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Поэтому парадов и других массовых мероприятий в День Независимости в украинских городах проводить не будут.

В частности, в Киеве с 22 по 25 августа запрещено «проведение массовых мероприятий, собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей», говорится в распоряжении начальника Киевской городской Военной администрации генерал-майора Николая Жирнова.

Аналогичное решение было принято во многих других областях Украины, и не только близких к линии фронта (Днепропетровской, Харьковской), но и в относительно более безопасных регионах (отменены массовые мероприятия в Волынской области, ограничены во Львовской). В Харьковской области 23−24 августа даже вводят удлиненный комендантский час: он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

Впрочем, отдельные публичные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины 24 августа все же проведут:

в заповеднике София Киевская состоится праздничная молитва с участием представителей церквей и президента Украины Владимира Зеленского;



монумент Родина-Мать в Печерском районе Киева и другие знаковые памятники будут подсвечены цветами государственного флага;

запланирована минута молчания и исполнения государственного гимна Украины с трансляцией на теле- и радиоканалах;

на Крещатике в Киеве прдолжается особая выставка — «парад» уничтоженной российской техники.

Как напомнили в Киевском метрополитене, с 21 по 24 августа киевское метро работает по сокращенному графику: с 06:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам прекращается, но подземные станции метро работают как укрытие круглосуточно, в том числе и в День Независимости.



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