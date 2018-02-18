День Небесной Сотни. Фильм-воспоминание журналистов, которые были свидетелями расстрелов на Майдане

Пятеро известных журналистов рассказывают о самых жутких событиях в истории современной Украины — расстрелах на Майдане и Институтской в феврале 2014 года. Их воспоминания — в снятом Новым Временем фильме День Небесной Сотни

Своими воспоминаниями делятся главред Украинской правды Севгиль Мусаева-Боровик, первый замглавреда издания Зеркало недели. Украина Сергей Рахманин, собкор Новой газеты Ольга Мусафирова, корреспондент ТСН.Тиждень на канале 1+1 Ольга Кашпор и журналист-фрилансер Петр Шеломовский. Все они были свидетелями и участниками тех трагических событий.

Автор идеи: журналист Анастасия Береза.

Режиссура: Тимофей Бонд.