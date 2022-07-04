В Украине отмечают день Нацполиции: с начала вторжения полицейские задокументировали 20 тыс. преступлений РФ

4 июля, 08:12
С начала полномасштабного вторжения полиция фиксирует преступления оккупантов и эвакуирует людей из зон боевых действий (Фото:Нацполиция / Facebook)

С начала полномасштабного вторжения полиция фиксирует преступления оккупантов и эвакуирует людей из зон боевых действий (Фото:Нацполиция / Facebook)

В понедельник, 4 июля, в Украине отмечают день Национальной полиции.

Этот праздник появился после Революции достоинства в связи с реформой полиции и раньше отмечался 4 августа. Однако согласно указу президента, с 2018 года работу украинских полицейских чествуют 4 июля. Именно 4 июля 2015 года первые патрульные полицейские приняли присягу на Софийской площади в Киеве.

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По состоянию на 2021 год в полиции работало около 119 тыс. человек. В состав Национальной полиции Украины входит ряд отдельных подразделений, на каждое из которых возложены особые функции:

  • криминальная полиция, куда входят, в том числе, уголовный розыск и киберполиция — обеспечивает противодействие преступности, защиту прав и свобод, интересов общества и государства от противоправных посягательств;
  • патрульная полиция — подразделение Нацполиции, которое круглосуточно патрулирует города Украины, обеспечивая общественный порядок и безопасность. Именно патрульные полицейские первыми реагируют на сообщения о правонарушениях и чрезвычайных происшествиях, оказывают полицейские услуги, первичную медицинскую и неотложную помощь, обеспечивают безопасность дорожного движения, рассматривают дела об административных правонарушениях, организуют оформление документов и меры безопасности на месте ДТП;
  • органы досудебного расследования (следственные управления) — собирают, оценивают, проверяют доказательства преступлений;
  • полиция охраны — единая государственная структура, предоставляющая полный комплекс услуг по охране объектов всех форм собственности и обеспечению личной безопасности граждан;
  • специальная полиция (патрульная служба полиции особого назначения) — обеспечивает общественный порядок на объектах и территориях, имеющих особое значение или пострадавших от стихийного бедствия, экологического загрязнения, катастрофы;
  • полиция особого назначения (в частности, спецподразделения КОРД и полк патрульной службы полиции особого назначения Киев) — подразделение Нацполиции для поддержания общественной безопасности и охраны общественного порядка, в том числе во время проведения массовых мероприятий.
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После начавшегося в феврале 2022 года масштабного российского вторжения украинским полицейским пришлось взять на себя множество функций: от привычного для них поддержания общественного порядка до эвакуации мирного населения из зоны боевых действия, выявления диверсантов и расследования военных преступлений россиян. Специалисты взрыво-технической службы привлечены к разминированию.

За первые четыре месяца вторжения полиция задокументировала более 20 тыс. преступлений российской армии, сообщил 30 июня глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. По этим фактам начато более 20 600 уголовных производств.

В недавнем интервью НВ Клименко рассказал, что около 70% из них (около 13 тыс.) — это преступления, связанные с нарушением законов и обычаев войны. Еще 5 тыс. правонарушений за это время связаны с посягательством на территориальную целостность Украины, около 800 — с коллаборацией. «Наибольшие цифры — это Киевская, Луганская, Днепропетровская и Донецкая области. Затем идет Херсон. То есть все ныне временно оккупированные или уже освобожденные территории», — пояснил Клименко.

Кроме того, за 18 недель войны Национальная полиция Украины:

  • получила и обработала более 3 млн сообщений от граждан — это в среднем по 23,5 тысячи обращений в сутки.
  • зарегистрировала более 95,5 тысячи преступлений. В 26 тысячах уголовных производств фигуранты уже уведомления о подозрении.
  • открыла более 900 уголовных производств за коллаборационизм. 153 человека — в статусе подозреваемых.
  • разоблачила 97 ДРГ и задержала более 990 человек по подозрению в диверсионной деятельности.
  • зафиксировала более 18,8 тысячи имущественных преступлений, из которых более 18 тысяч — кражи. Более 4100 подозреваемых установлено.
  • начала более 800 уголовных производств по фактам незаконной переправки через государственную границу мужчин, подпадающих под мобилизацию. Более 280 материалов уже направлены в суд.
  • зарегистрировала более 280 уголовных производств за хищение гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований. 35 человек получили уведомление о подозрении за совершение этих преступлений.
  • нашла 2764 пропавших ребенка, 177 детей еще находятся в розыске.
  • заблокировала более 3,8 тысячи вражеских информканалов с общей аудиторией более 28 млн пользователей.

Весной 2022 года из Нацполиции уволили всех сотрудников полиции, оставшихся на оккупированных территориях и не прибывших в определенное время на пункт сбора. Первоначально это было около 1,5 тыс. человек, однако сейчас цифра меньше, уверяет Клименко. Значительная часть уволенных вернулась из-под оккупации позже, прошла соответствующие проверки и уже продолжает службу в рядах Нацполиции.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Национальная полиция Украины Полицейские Патрульная полиция Нацполиция Игорь Клименко Война России против Украины

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