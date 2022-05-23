«Верные всегда». Сегодня в Украине День морской пехоты: что важно знать об истории праздника и морпехах в войне с Россией 23 мая, 07:22 Цей матеріал також доступний українською Церемония смены беретов украинских морских пехотинцев с черных на голубые 23 мая 2018 года (Фото:mil.gov.ua)

Сегодня, 23 мая Украина отмечает День морской пехоты — в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский издал указ Украины по Морскому ведомству О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы.

С 2014 по 2017 год праздник отмечался 16 ноября — его установил своим указом 31 марта 2014 года на тот момент и.о. президента Украины Александр Турчинов.

Тогда праздник был приурочен к дате утверждения и принесения первой присяги морских пехотинцев в 1992 году.

Видео дня

23 мая 2018 года президент Петр Порошенко отменил указ Турчинова и перенес День морской пехоты на 23 мая — чтобы отметить на государственном уровне столетие Украинской революции начала XX века.

23 мая 2018 года в честь столетия создания морской пехоты в Украине украинские морские пехотинцы в ряде городов торжественно сменили береты с черных на голубые.

Первым головной убор нового образца Порошенко вручил командующему морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ генерал-майору Юрию Содолю. Ему также вручили флаг Командования морской пехоты.

Девиз украинской морской пехоты — «Верный всегда!».

Морская пехота Украины в войне с Россией

С первых дней российского вторжения украинские морские пехотинцы вовлечены в боевые задачи на самых сложных участках обороны Украины, в основном в южных областях.

«Современная украинская пехота каждый день полномасштабной агрессии русско-фашистской орды указывает „второй сильнейшей“ армии мира ее настоящее место. Тысячи убитых и раненых оккупантов, сотни единиц уничтоженной военной техники ярко говорят о профессионализме воинов-пехотинцев, их мужестве и героизме», — поздравил побратимов командующий морской пехотой генерал-лейтенант Юрий Содоль 6 мая, в День пехоты.



Так, военные 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского героически обороняли Мариуполь, впоследствии выдерживая вместе с другими украинскими подразделениями осаду Азовстали. Сергей Волынский («Волына»), и.о. командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, стал одним из лиц и символов несокрушимости Мариупольского гарнизона.

Еще в начале апреля Генштаб ВСУ посвятил отдельное заявление морпехам, которые на тот момент уже 45 суток держали оборону Мариуполя, хотя «большинство военных учебников говорят, что обороняющееся в полном окружении подразделение может выдержать в современном бою не более недели». «Под постоянными обстрелами они смогли сохранить боеспособность и каждый день дают врагу по зубам. По последним оценкам, морские пехотинцы нанесли огромные потери российским фашистам», — подчеркнули в Генштабе, рассказав о нескольких примерах героизма пехотинцев в Мариуполе:

младший сержант М. руководил снайперской группой, успешно выполнившей боевую задачу по уничтожению снайперов и группы прикрытия противника. «Только за неделю им лично было уничтожено 10 рашистов и 8 ранено. Кроме того, морской пехотинец выявлял расположение оружия и техники противника, и быстро и точно предоставлял координаты, что позволяло огневыми средствами подавить огонь противника и прекратить обстрел позиций морских пехотинцев», — рассказали в Генштабе

лейтенант В. записал на свой счет несколько уничтоженных вражеских танков. «В частности, морской пехотинец 6 марта 2022 в окрестностях Мариуполя, во время боя, несмотря на близкое расстояние и опасность попасть под вражеский обстрел, выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский Т-72. 29 марта 2022 года лейтенант В. во время боя в Мариуполе уничтожил еще один вражеский танк Т-72 вместе с экипажем, на этот раз применив NLAW».



А вот пример взаимодействия украинских морских пехотинцев из 501 отдельного батальона морской пехоты с воинами Сил специальных операций ВС Украины.



Известно, что еще месяц назад, по состоянию на конец апреля к наградам были представлены почти 1,5 тыс. военнослужащих воинских частей и подразделений, подчиненных Командованию морской пехоты. Среди них есть Герои Украины, владельцы орденов Богдана Хмельницкого, Данила Галицкого, орденов За мужество.

19 апреля 2022 года в видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил о награждении государственными наградами 229 воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты, участвовавших в обороне Мариуполя.

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