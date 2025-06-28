В мероприятиях приняли участие украинские военные, в частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, председатель СБУ Василий Малюк, глава ГУР Кирилл Буданов, представители других составляющих Сил обороны Украины, украинского правительства, дипломаты, а также президент Польши Анджей Дуда.

Реклама

Зеленский отметил, что первое слово в первой статье Конституции — Украина, что отражает общую задачу, цель и обязанность граждан.

Президент также наградил украинских воинов, общественных деятелей и волонтеров и почтил память погибших защитников.

Ниже приводим полный текст обращения президента Украины.

Уважаемые присутствующие, дамы и господа, дорогие наши воины, представители украинской власти, дипломатического корпуса, дорогой Анджей — господин президент Польши, дорогой украинский народ!

Мы отмечаем сегодня День Конституции Украины — нашего государства, нашего народа. Первое слово ее первой статьи — «Украина». И это отражает нашу главную цель, нашу задачу: Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле. И это одновременно наша цель и общий долг. Миссия каждого и каждой, для кого Украина действительно на первом месте, кто не представляет своей жизни без Украины и без кого Украину уже не представить.

Мы государство миллионов людей. Но миллионы для нас никогда не были и не будут просто человеческой массой. Это нация, состоящая из граждан, которые в силах отстоять то, во что верят, и то, к чему стремятся. И именно благодаря этому Украина есть.

Украина — это миллионы имен, которыми мы гордимся. Украина — это выбор, который ежедневно делают наши люди. Это миллионы действий и подвигов, которые все вместе — Украина. И общественный договор между всеми нами заключается в том, что Украина превыше всего, украинцы — наша независимость, наши права, наши мечты — всего народа — превыше всего.

И когда мы говорим об этом, слова звучат сильно. Потому что это слова не о чем-то абстрактном, а о конкретных людях, о конкретных делах, о конкретном пройденном пути. Обо всех нас с вами. О гражданах, которые наполняют жизнью Украину — все, от ее Основного закона до каждого ее дня. Именно эти люди пишут страницы истории и наполняют страницы Конституции жизнью — своим примером, своими делами и подвигами.

Одна из таких историй — о младшем сержанте Александре Иванцове, который добровольцем принял участие в сложнейшей операции ГУР в начале войны. Преодолев на вертолете более 100 километров, в группе десанта он высадился на Азовстали. Со временем, уничтожая врагов, он самостоятельно вышел из окружения, преодолел более 100 километров оккупированной территории, добрался до Украины и продолжил ее защищать. Вместе с ним сегодня здесь его жена, его мама. Я уверен, они гордятся своим мужем, сыном своим, а с сегодняшнего дня — Героем Украины.

Среди тех, кем гордится наш народ, Владимир Захлюпаный. Тридцать лет Владимир Николаевич несет свет знаний детям в лицее Гостомеля. Он потерял сына, которого в оккупации убили захватчики, но не сломался и продолжает посвящать жизнь сотням других детей — своим ученикам, воспитанникам, следующим поколениям украинцев. Они точно будут слышать и знать истории людей, которые берегут Украину, защищают ее Конституцию, ее независимость, защищают человеческую жизнь. Как делает это и Елена Ставицкая с Сумщины. В составе группы Белые ангелы она помогает пострадавшим от обстрелов, оказывает медицинскую помощь, осуществляет эвакуацию наших людей. Только за этот год это более 1000 украинцев, среди которых 370 — это дети. А самому младшему ребенку, который был спасен, 6 дней.

Жить, чтобы помогать. Отдавать все силы, чтобы сильной была Украина. Этот принцип исповедуют миллионы наших граждан. И многие из них отдали свою жизнь, чтобы жила Украина.

Среди таких героев — полковник Воздушных сил Виктор Полывяный. За время боевых действий под его руководством на Южном направлении было уничтожено почти 700 воздушных целей: самолеты, крылатые ракеты, Искандеры, почти 500 шахедов и много другого зла, которое летело на нашу землю, летело в наших людей. Такие офицеры — наша гордость. Потеря таких настоящих офицеров — наша боль. Память о Герое Украины полковнике Полывяном навсегда будет с нами, как и память обо всех павших за свободу Украины.

Мы будем нести воспоминание о них в своей ежедневной работе, борьбе, в сотнях других дел, побед и историй.



Прошу сейчас всех почтить минутой молчания память всех погибших героев.

Дамы и господа! Сегодня, в День Конституции Украины, мы благодарим всех, кто делает важное каждый день.

Те, кто на фронте с 2014 года. Кто доставляет все необходимое. Кто преодолевает огонь и темноту, чтобы в наших городах и селах была жизнь. Кто в одиночку держал позиции несколько дней подряд. Кто получил тяжелые ранения, но не потерял дух и одолел шесть марафонов мировой серии. Кто делает сложнейшие операции 24/7, потому что в деле спасения нет восьмичасового рабочего дня, а есть круглосуточная потребность бороться за жизнь. Наши воины, наши волонтеры, медики, учителя, художники, наши спортсмены, миллионы украинских граждан — все это люди, чьи дух и выдержка соответствуют вызовам времени. Люди, которых война лишила сна, отдыха. Война изменила их жизнь, ограничила права, но они делают больше, чем пределы конституционных обязанностей. Больше. Делают не по требованиям закона, а по зову сердца.

И таких историй — их не сотни и даже не тысячи. И нет в мире такой площади, которая могла бы вместить всех украинцев и украинок, которые заслуживают благодарности, уважения и аплодисментов. Спасибо!

Дамы и господа! В нашей Конституции сказано: «Защита Украины — это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа». Но как же важно и ценно чувствовать, что в этом деле украинский народ не один. Рядом с нами настоящие друзья. Побратимы. Государства-союзники и целые народы. Их солидарности и неравнодушию к нам посвящена Аллея смелости, расположенная на площади Конституции. Аллея смелости, где написаны имена тех, кто был с Украиной в начале и продолжает быть с ней сейчас.

Среди таких людей Анджей Дуда. Президент Польши, отмеченный одним из первых на Аллее смелости, он продолжает быть с нами. И сегодня он здесь. Я очень рад, что ты сегодня здесь, дорогой друг. В первый месяц войны мы ежедневно, каждую ночь были постоянно на связи, 24/7. Когда поляки помогали многим нашим украинцам, когда мы с тобой работали, когда открывали первый хаб в Жешуве — я это очень хорошо помню, — откуда потом доставлялось такое важное оружие, такое важное спасение, такая важная помощь для нашей армии, для всего нашего народа. Чтобы выстоять, чтобы не упасть, чтобы жить. И иметь возможность стоять сегодня здесь. Спасибо тебе за единство, которое мы не потеряли, — украинский и польский народы. Спасибо!

А также мы благодарим все народы цивилизованного мира за единство вокруг Украины. Единство с Европой. Единство с Америкой. Единство мира, который понимает, что такое бороться за самое большое конституционное право каждого народа — неотъемлемое право на жизнь. Неотъемлемое право на независимость. Неотъемлемое право жить в мире. Жить в спокойствии, развитии, в свободной Украине. Это все, чего так хочет Украина. И никто не может сказать, что Украина хочет слишком много. А значит, Украина непременно этого добьется. Добьемся все мы. Все те, для кого Украина действительно на первом месте. Все те, для кого Украина действительно превыше всего.

С Днем Конституции Украины, дорогие граждане!