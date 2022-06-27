26 годовщина. Будет ли выходной на день Конституции в 2022 году
В 2022 году День Конституции не будет выходным (Фото:president.gov.ua)
28 июня Украина отмечает День Конституции, который является государственным праздником. Однако в 2022 году в связи с военным положением выходного в этот день не будет.
Соответствующее решение Рада приняла 15 марта, приняв закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, отменяющий выходные на государственные праздники, их перенос, если праздник приходится на рабочий день, и сокращение рабочего дня в день, предшествующий празднику, который является нерабочим днем, на один час.
26 лет назад 28 июня 315 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие Конституции независимой Украины. Этому предшествовала знаменитая конституционная ночь — почти сутки, в том числе ночь на 28 июня, парламентарии дискутировали и окончательно утверждали проект нового документа.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.