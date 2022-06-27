26 годовщина. Будет ли выходной на день Конституции в 2022 году 27 июня, 16:18 Цей матеріал також доступний українською В 2022 году День Конституции не будет выходным (Фото:president.gov.ua)

28 июня Украина отмечает День Конституции, который является государственным праздником. Однако в 2022 году в связи с военным положением выходного в этот день не будет.

Соответствующее решение Рада приняла 15 марта, приняв закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, отменяющий выходные на государственные праздники, их перенос, если праздник приходится на рабочий день, и сокращение рабочего дня в день, предшествующий празднику, который является нерабочим днем, на один час.

Видео дня

26 лет назад 28 июня 315 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие Конституции независимой Украины. Этому предшествовала знаменитая конституционная ночь — почти сутки, в том числе ночь на 28 июня, парламентарии дискутировали и окончательно утверждали проект нового документа.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.