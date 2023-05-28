В КГГА показали, как в столице отмечали День Киева — фото

28 мая, 23:19
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Жители Киева вышли в вышиванках праздновать день города (Фото:КГГА)

Жители Киева вышли в вышиванках праздновать день города (Фото:КГГА)

В это воскресенье, 28 мая, Киев праздновал 1541 год со своего основания. В центре столицы ко дню города прошли праздничные мероприятия.

Фото обнародовали в КГГА. На улицах собрались военные, люди в вышиванках и музыканты.

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День Киева отмечают ежегодно в последнее воскресенье мая. Условным годом основания столицы считается 482 год. Именно эта дата упоминалась в летописи в 882 году. Таким образом в 2023-м Киеву исполнился уже 1541 год.

Видео дня

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев КГГА День Киева Война России против Украины атака шахедов

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