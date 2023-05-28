«Сердце украинской борьбы». Как украинские военные, политики и знаменитости поздравили столицу с Днем Киева 28 мая, 19:58 Киеву сегодня исполняется 1541 год (Фото:USAmbKyiv / Twitter)

В последнее воскресенье мая, которое в этом году пришлось на 28 число, в Украине традиционно отмечают День Киева. Сегодня городу исполняется 1541 год. Именно в ночь перед праздником россияне атаковали столицу Шахедами.



Собрали поздравления с Днем Киева от известных украинцев и военных и напоминания о несокрушимости столицы.

«Киев. Древний и современный. Созданный добром. И всегда — под защитой светлых сил! Сердце Украины бьется здесь. Мы любим наш город! И — все вместе — делаем столицу сильнее, красивее и более европейской. С Днем рождения, Киев! Ты — сердце и душа Украины», — написал в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко.

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Не обошли вниманием в поздравлениях и атаку Шахедов. Вот такую картинку ко Дню Киева запостил блогер Богдан Процишин.

«С Днем Киева! Мы тебя любим, наш любимый и мужественный город», — написал секретарь СНБО Алексей Данилов и добавил картинку, описывающую настроение всех киевлян сегодня.

Открытку с осовремененными Кием, Щеком, Хорывом и Лыбедью обнародовал режиссер Любомир Левицкий.

Боно из U2, который в прошлом году посещал Киев, в день города зачитал слова гимна столицы «Як тебе не любити, Києве мій» в знак солидарности с киевлянами.

А военнослужащий-скрипач Моисей Бондаренко в подарок городу сыграл эту песню на Софийской площади.

Украинские военные также поздравили столицу. В частности, батальон Карпатская Сич и 3-я штурмовая бригада (Азов), бойцы которых в прошлом году защищали столицу.

В МВД в День Киева поблагодарили также гвардейцев из бригады Рубеж, которые одними из первых вступили в битву за Киев и держали оборону аэропорта Гостомель.

«Ребята, спасибо, что сегодня мы отмечаем День Киева в свободной столице», — говорится в посте министерства.



В Минобороны, Генштабе и ОП напоминают, что столица выстояла перед российским нашествием в феврале-марте 2022-го и справится и с другими атаками РФ.

«Столица свободы. Сердце украинской борьбы. Никаким ракетам не сломать твою волю», — говорится в поздравительном посте от Минобороны.

«Ни одна слеза и капля крови Киева и Украины не пролиты зря! Враг будет наказан! Киев — ты обязательно победишь, как и делал это всегда над всеми врагами в течение более чем 1500 лет! С Днем рождения — Киев», — написали на страницах Генштаба в соцсетях.

«Киев, город свободных и смелых людей, стал символом несокрушимости духа Украины и несостоявшихся имперских амбиций Кремля. Прошлой ночью Киев пережил одну из крупнейших российских авиационных атак с начала войны. Они снова потерпели неудачу. Киев крепко стоит. За три дня вас не взяли. Они не смогли вас запугать за 459 дней. Они терпят поражение. С днем рождения, Киев», — написал в своем поздравлении министр обороны Алексей Резников.

«За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех — переживет и рашистов. Ни одного из них здесь не будет», — отметил президент Владимир Зеленский.

Он также поздравил с днями города Александрию, Северодонецк, Калуш и Кривой Рог: «Мы пройдем этот чрезвычайно тяжелый этап истории и будут все наши города свободными, а люди — защищенными от любого зла, что может угрожать нашему государству».

«Киев выстоял. Киев — сильный и мощный. Киев — украинский. Атаки россиян проваливаются. Столица продолжает жить, а люди этого города — творить. Уютные улицы, хранящие нашу историю. Поздравляю киевлян с Днем города. Украина победит», — написал глава ОП Андрей Ермак.

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала трогательный ролик ко дню города.



«„Киев, ты как?“ На этот вопрос ответ дают люди, которые уже второй год полномасштабной войны отстаивают свой город. Которые каждое утро, как вот сегодня, не спав ночь после обстрела, выходят на работу. Убирают улицы, готовят кофе, мчатся в офисы, улыбаются за кассами, лечат и патрулируют, перевозят и волонтерят, спасают. Сегодня же, несмотря на все, — еще и празднуют. Люди, которые каждую ночь не спят, охраняя покой своей столицы. Люди, закаленные, как металл, и благодаря которым Киев непоколебим. Поздравляю с твоим днем, Киев, тебя и всех людей, с которыми твое сердце бьется в несокрушимом ритме», — написала Зеленская.

Поздравила столицу и посол США в Украине Бриджит Бринк.

«Киев стоит крепко. Киев — свободный. С Днем Киева», — написала она, процитировав уже крылатую фразу президента Джо Байдена, сказанную им во время визита в украинскую столицу 20 февраля 2023 года.



Поздравили Киев и в Укрзализныце: «Мы много видели и пережили вместе. Мы давние партнеры и единомышленники. Мы работаем совместно и часто помогаем друг другу. С праздником тебя, величественный Киев».

А пресс-служба патрульной полиции опубликовала фото полицейских в самых красивых местах столицы.

«Как тебя не любить? С праздником, Киев! Мы чувствуем гордость и ответственность за то, что служим именно здесь. В городе, где культура, история и современность вызывают чувство бескрайней любви. Спасибо киевлянам за сотрудничество, понимание и поддержку. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы каждый ваш шаг по улицам столицы был безопасным и комфортным», — написали в полиции.

Тем временем неизвестные лица решили еще и сделать своеобразный подарок киевлянам и облили красной краской обновленный бюст писателю-имперцу, киевлянину Михаилу Булгакову на фасаде его дома-музея на Андреевском спуске.

А как в столице сегодня отмечали День Киева, показали в КГГА.



День Киева отмечают ежегодно в последнее воскресенье мая. Условным годом основания столицы считается 482 год. Именно эта дата упоминалась в летописи 882 года. Таким образом в 2023-м Киеву исполнился уже 1541 год.