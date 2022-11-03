День инженерных войск Украины 2022. История праздника и поздравления защитникам и защитницам в стихах и открытках 3 ноября, 04:15 День инженерных войск Украины — 3 ноября 2022 (Фото:twitter.com/oleksiireznikov/status/1552724715592204289)

В четверг 3 ноября Украина празднует День инженерных войск Украины. Как поздравлять с праздником защитников и защитниц, служащих на самых опасных участках фронта?

День инженерных войск Украины установлен приказом президента 1399/99 от 27 октября 1999 года.

Инженерные войска — вид Специальных войск Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи как на фронте, так и в тылу во время боевых действий, помогают решать логистические или защитные задачи. Инженерные войска сопровождают разные подразделения, от пехоты и моторизованных до аэромобильных и воздушных сил.

Видео дня

Модернизация инженерных войск в Украине проходила в несколько этапов — до 2005 года, до 2013 и до 2022 и продолжается до сих пор.

День инженерных войск Украины / Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

В 2005 году был составлен бюллетень, по которому проводились реформы, поскольку предыдущий план не был на 100% успешен из-за нехватки средств.

Предусматривалось создание новой группировки и органов управления, усовершенствование организационно-штатной структуры, боевой и мобилизационной готовности, лишение устаревшей и излишней техники, постепенное укомплектование войск новыми образцами.

День инженерных войск Украины / Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Инженерные войска одними из первых вступают в бой: прокладывают безопасные проходы в минных полях для продвижения пехоты и техники, обезвреживают взрывные устройства, расчищают дороги от заграждений и завалов, наводят необходимые переправы через водные преграды.

День инженерных войск Украины / Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Кроме того, инженерные войска занимаются обнаружением и уничтожением взрывоопасных предметов, охраной гидротехнических сооружений, мостов во время ледоходов и паводков. Вместе с МЧС инженерные войска участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, утилизации и уничтожении устаревших боеприпасов.

Поздравление с Днем инженерных войск Украины 2022

Инженерные войска

Мы горды за вас по праву.

Очень ценятся всегда,

Ведь профессия — во славу!

В этот осенний день,

Мы желаем вам удачи.

Враг пусть будет — только тень,

И не будет иначе.

Чтобы жизнь вам улыбалась,

Чтобы все всегда сбывалось.

Пусть горит в руках работа,

Но дома — ждет забота.

***

Военные, которыми гордится вся страна,

Войска, которые нужны, не важно — мир или война.

Войска, где часто ошибиться можно только один раз.

Мы благодарны вам за службу в прошлом и сейчас!

Пусть ваши знания и опыт многих лет

Как и всегда оберегают белый свет.

Советы дельные военных офицеров

Готовы выслушать всегда!

***

С Днем инженерных войск

Примите поздравления,

Кто в праздники и будни

На службе, на учениях.

В боеприпасах — профи,

А с техникой на ты.

Когда разлиты реки,

Вы строите мосты.

Желаем звездопада

На ваши мы погоны,

Пусть всегда вам рады,

И ждут с любовью дома!

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День инженерных войск Украины / Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Уважаемые солдаты и офицеры инженерных войск! Спасибо вам за службу и желаем живыми и здоровыми возвращаться в семьи! Спасибо за службу в самых опасных участках фронта и за выполнение опасных задач на фронте и в тылу. Пусть враг исчезнет, а отличия на погонах у вас увеличиваются.

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Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил Украины, с профессиональным праздником Вас! Благодарим Вас за патриотизм и мужество, за готовность к защите Родины. Так Украина шаг за шагом приближается к вожделенной победе. И пусть уже в ближайшем будущем вашими самыми масштабными боевыми задачами станут только миротворчество и наведение мостов!

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Инженерные войска — это когда логикой и изобретательностью можно победить грубую силу и любую угрозу. Спасибо инженерным войскам за службу и помощь в самые трудные моменты в любом месте!