День инженерных войск Украины 2022. История праздника и поздравления защитникам и защитницам в стихах и открытках
День инженерных войск Украины — 3 ноября 2022 (Фото:twitter.com/oleksiireznikov/status/1552724715592204289)
В четверг 3 ноября Украина празднует День инженерных войск Украины. Как поздравлять с праздником защитников и защитниц, служащих на самых опасных участках фронта?
День инженерных войск Украины установлен приказом президента 1399/99 от 27 октября 1999 года.
Инженерные войска — вид Специальных войск Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи как на фронте, так и в тылу во время боевых действий, помогают решать логистические или защитные задачи. Инженерные войска сопровождают разные подразделения, от пехоты и моторизованных до аэромобильных и воздушных сил.
Модернизация инженерных войск в Украине проходила в несколько этапов — до 2005 года, до 2013 и до 2022 и продолжается до сих пор.
В 2005 году был составлен бюллетень, по которому проводились реформы, поскольку предыдущий план не был на 100% успешен из-за нехватки средств.
Предусматривалось создание новой группировки и органов управления, усовершенствование организационно-штатной структуры, боевой и мобилизационной готовности, лишение устаревшей и излишней техники, постепенное укомплектование войск новыми образцами.
Инженерные войска одними из первых вступают в бой: прокладывают безопасные проходы в минных полях для продвижения пехоты и техники, обезвреживают взрывные устройства, расчищают дороги от заграждений и завалов, наводят необходимые переправы через водные преграды.
Кроме того, инженерные войска занимаются обнаружением и уничтожением взрывоопасных предметов, охраной гидротехнических сооружений, мостов во время ледоходов и паводков. Вместе с МЧС инженерные войска участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, утилизации и уничтожении устаревших боеприпасов.
Поздравление с Днем инженерных войск Украины 2022
Инженерные войска
Мы горды за вас по праву.
Очень ценятся всегда,
Ведь профессия — во славу!
В этот осенний день,
Мы желаем вам удачи.
Враг пусть будет — только тень,
И не будет иначе.
Чтобы жизнь вам улыбалась,
Чтобы все всегда сбывалось.
Пусть горит в руках работа,
Но дома — ждет забота.
***
Военные, которыми гордится вся страна,
Войска, которые нужны, не важно — мир или война.
Войска, где часто ошибиться можно только один раз.
Мы благодарны вам за службу в прошлом и сейчас!
Пусть ваши знания и опыт многих лет
Как и всегда оберегают белый свет.
Советы дельные военных офицеров
Готовы выслушать всегда!
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С Днем инженерных войск
Примите поздравления,
Кто в праздники и будни
На службе, на учениях.
В боеприпасах — профи,
А с техникой на ты.
Когда разлиты реки,
Вы строите мосты.
Желаем звездопада
На ваши мы погоны,
Пусть всегда вам рады,
И ждут с любовью дома!
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Уважаемые солдаты и офицеры инженерных войск! Спасибо вам за службу и желаем живыми и здоровыми возвращаться в семьи! Спасибо за службу в самых опасных участках фронта и за выполнение опасных задач на фронте и в тылу. Пусть враг исчезнет, а отличия на погонах у вас увеличиваются.
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Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил Украины, с профессиональным праздником Вас! Благодарим Вас за патриотизм и мужество, за готовность к защите Родины. Так Украина шаг за шагом приближается к вожделенной победе. И пусть уже в ближайшем будущем вашими самыми масштабными боевыми задачами станут только миротворчество и наведение мостов!
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Инженерные войска — это когда логикой и изобретательностью можно победить грубую силу и любую угрозу. Спасибо инженерным войскам за службу и помощь в самые трудные моменты в любом месте!