День украинской государственности, День крещения Киевской Руси — Украины, День памяти святого равноапостольного князя Владимира — сразу три памятные даты украинцы празднуют сегодня, 15 июля. До 2024 года праздник отмечали 28 июля , однако после коррекции церковного календаря Верховная Рада изменила дату. Рассказываем, когда этот праздник появился, какое изображение является его визуальным символом и согласны ли историки, что крещение Руси произошло именно в этот день.

Указ о праздновании Дня украинской государственности президент Владимир Зеленский подписал 24 августа 2021 года. Тогда же он обратился в парламент с предложением сделать этот день выходным. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 31 мая 2022 года. Так список государственных праздников, которые являются нерабочими днями, пополнился новым.

Реклама

Однако еще ни разу День государственности не был выходным, приходясь на четверг, пятницу, вторник и среду соответственно. Все — из-за военного положения.

Когда появился праздник

День крещения Киевской Руси — Украины как памятную дату установил третий президент Украины Виктор Ющенко. Соответствующий указ о праздновании этого дня 28 июля он издал в 2008 году по случаю 1020-летия крещения Руси и дня памяти князя Владимира. Почему говорить о точной дате крещения в привязке к 28 июля можно с определенным скепсисом — расскажем далее.

Тот самый Ющенко, вместе с коллегами, экс-президентами Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой 16 февраля 2018 года обратился к нации и парламенту с инициативой учреждения Дня украинской государственности. Они заявили, что «создание Украинской государственности происходило в течение тысячелетия», и привели ее основные вехи:

признание международным сообществом княжеской Киевской Руси в 838 году, согласно Бертинским анналам ( памятка Средневековья 830−882 гг.);

памятка Средневековья 830−882 гг.); Галицко-Волынское княжество XII-XIII веков;

победа украинской Национальной революции в середине XVII века, создание Украинского казацкого государства, Гетманщины, которая имела « все надлежащие признаки публичной власти»;

все надлежащие признаки публичной власти»; возрождение самостоятельного государства на украинских этнических землях в 1917—1921 годах, УНР, ЗУНР, государство гетмана Павла Скоропадского;

1990−1991 годы, принятие Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимой Украины.

«Современное европейское государство Украина является единственной наследницей Киевского княжеского государства Украины-Руси уже на протяжении более 1180 лет. Этот огромный пласт планетарной истории, который называется Украинское государство, требует фундаментального осмысления и глубокого научного исследования. Очевидно, что форпостом, общегосударственной платформой этой работы должен был бы выступить парламент. Венец его деятельности в этой области — законодательное закрепление Дня Украинской Государственности», — написали бывшие президенты.

Шестой президент Владимир Зеленский прислушался к этому призыву в 2021 году. На Майдане в Киеве, во время празднования 30-й годовщины независимости, он подписал указ О Дне украинской государственности. Отмечать его предложил одновременно с Днем крещения Киевской Руси 28 июля, «опираясь на историю украинской государственности, которая уходит своими корнями во времена основания города Киева и расцвета государства во времена князя Киевского Владимира Великого — государственника, который принятием в 988 году христианства засвидетельствовал цивилизационный выбор Киевской Руси».

Президент Зеленский выступает на Майдане Незалежности, 24 августа 2021 года / Фото: president.gov.ua

В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Следовательно, день памяти князя Владимира, к которому «привязан» День крещения Украины-Руси, сдвинулся на 13 дней — на 15 июля. Автоматически это должно было повлечь за собой и перенос Дня государственности.

28 июня 2023 года Зеленский внес в Раду законопроект, в пояснительной записке которого отмечал, что целью изменения даты праздника, в частности, является «отказ от российского наследия» и навязывания соответствующих дат Россией. 14 июля 2023-го парламент установил 15 июля Днем украинской государственности.

Почему не все хорошо было с датой 28 июля

Указ Виктора Ющенко невольно сыграл роль триггера, обострившего религиозное противостояние в Украине. Конфессии начали соревнование, кто лучше отметит годовщину крещения.

Не обошлось без пристального внимания Москвы. Новоиспеченный патриарх Московский Кирилл в июле 2009 года прибыл в Киев именно на «празднование даты крещения». Как на мед его тянуло в украинскую столицу и в июле 2010 и 2011 годов.

«Когда представители Московского патриархата говорят, что этот визит не политический, а пастырский, то искренности их слов нельзя доверять целиком. Ведь говорят и дают такие оценки подчиненные Московского патриарха, которые в силу своих должностей должны защищать интересы этого патриархата», — говорил в 2010 году тогдашний спикер УПЦ КП Евстратий (Зоря).

Сторонники московской церкви 27−28 июля устраивали в Киеве пышные шествия, часто с флагами Российской империи и портретами императора Николая II. Представители УПЦ КП, а с 2018 года — ПЦУ проводили свои акции, а представители правых сил угрожали срывать мероприятия УПЦ МП. В столицу в конце июля стягивали правоохранителей из других регионов, чтобы предотвратить эксцессы.

Шествие УПЦ МП с портретами царя Николая II в Киеве, 27 июля 2018 года / Фото: Макс Требухов / LB.ua

Цинизм промосковских клириков стал очевидным после начала войны в 2014 году. Мероприятия по случаю годовщины крещения они проводили под лозунгами «за мир и единство православных народов». «Трудно объединять украинское общество, клеймя как безблагодатных раскольников миллионы украинцев только за то, что они не хотят верить в „русский мир“ и в Московскую патриархию», — отмечал в 2016 году заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады, религиовед Виктор Еленский.

В 2021-м УПЦ МП в честь годовщины крещения Руси организовала мегамасштабный крестный ход, который длился весь июль и прошел через 12 епархий. Это вызвало негативную реакцию президента Зеленского, который подчеркнул, что подобные массовые акции неуместны во время пандемии.

Между тем и указ Зеленского об установлении государственного праздника 28 июля вызвал ряд замечаний. Некоторые критики утверждали, что выбор даты, связанной с Днем крещения Руси, может быть интерпретирован как чрезмерный акцент на религиозном аспекте государственности в светской стране. Другие указывали, что по своей сути праздник во многом дублирует День Независимости. А политолог Ярослав Божко увидел в намерениях команды Зеленского, работавшей над текстом указа, «параллель между президентом и князем Владимиром Великим, что, конечно, будет иметь четкую политтехнологическую цель».

Но больше всего бесились в заболотье. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2021 году назвал инициативу Зеленского «курьезом», а утверждение о том, что украинская государственность зародилась одновременно с крещением Киевской Руси, — «некорректным».

«Они приватизировали День крещения Руси. Может, скоро господином Зеленским будет решено, что Новый год отмечать можно только в Украине, потому что остальное — это не украинское», — неуместно пытался пошутить Лавров.

Ему резко ответил тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что Украине, в отличие от РФ, «не нужно ничего приватизировать, потому что мы как были на своей земле 1000 лет, так и остаемся на ней».

К слову, в России тоже существует памятная дата 28 июля — День крещения Руси, этот день не является выходным.

А когда на самом деле крестили Русь

Понятно, что действо происходило летом, потому что в холодный Днепр киевлян было бы не загнать. А вот с точной датой у историков пока не складывается.

Памятник Владимиру Великому возведен в 1853 году. Киев / Фото: Википедия

Псковская летопись сообщает, что произошло это «в 9 лето княжения Владимира, купно же от Адама до крещения Русского 6496». Согласно астрономическим пометкам в летописи, историки пришли к выводу, что событие датировано 1 августа 988 года. Хотя если учесть, что юлианский календарь уже тогда отставал от «реального» на пять дней, и экстраполировать на Х век будущий григорианский календарь, то получается, что это 6 августа, а не 15 или 28 июля.

Именно на 988 год ориентировались в Российской империи, где в 1888 году впервые громко отпраздновали круглую годовщину — 900-летие крещения Руси. Создали и красивый миф: мол, князь Владимир встретил иностранных послов, чтобы выбрать между тремя религиями — иудаизмом, мусульманством и христианством, и выбрал последнее.

На самом деле событие имело скорее политический подтекст, чем религиозный, на этом сошлось большинство современных историков. В 987 году было заключено соглашение между князем киевским Владимиром и византийским императором Василием II, согласно которому Владимир Святославич должен был оказать военную помощь против восставших в Византии феодалов, а Василий II, при условии крещения Владимира, отдавал ему в жены свою сестру Анну.

Купель на месте возможного крещения князя Владимира, построенная в 1997 году. Севастополь, АР Крым / Фото: Википедия

Киевский князь свою часть договора выполнил, а вот Василий II почему-то отказал ему в династическом браке. Владимир отправил русское войско в Крым (полуостров тогда принадлежал Византии), где оно захватило стратегический город Корсунь. Император понял свою ошибку и отрядил Анну в Корсунь, где и был заключен брак.

Вот только Корсунский поход происходил весной-летом 989 года, свадебная церемония прошла осенью того года, а в Киев Владимир с Анной приехали уже в 990-м, после чего начали активно внедрять христианство в столице Руси.

Так что и к году крещения есть вопросы…

Четыре тризуба

В основе концепции Дня украинской государственности лежит идея утверждения связи украинцев, которые живут сейчас, со многими поколениями украинского народа, подчеркнуло в 2022 году, накануне первого празднования, Министерство культуры Украины.

Тогда же была впервые продемонстрирована официальная визуальная символика праздника. «Айдентика создана для того, чтобы вызвать ощущение единства, поскольку у всех нас, украинцев, один символ — трезубец», — отметили в Минкульте.

На рисунке объединены различные тризубы и четыре цветных квадрата. Название изображения — «Четыре тризуба».

Фото: МКИП

Фото: МКИП

У каждого тризуба — свое значение. Символом борьбы считается тризуб с шевроном ВСУ, независимости — тризуб из государственного герба Украины, истории — тризуб князя Владимира. Остальные трезубцы разные, их нарисовали вручную разные люди как символ их связи с Украиной — это символизирует идентичность.

В квадратах использованы синий, малиновый, желтый и телесный цвета.