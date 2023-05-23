От Киевской Руси до войны с Россией. Сегодня в Украине отмечают День Героев 23 мая, 10:10 Празднование Дня Героев во Львове в 2018 году (Фото:Львовский портал)

Сегодня, 23 мая, отмечается День Героев или Праздник Героев, установленный в честь украинских воинов, которые боролись за свободу Украины — рыцарей Киевской Руси, казаков Гетманской эпохи, гайдамаков, опрышков, сечевых стрельцов, воинов армии УНР, ОУН-УПА, Небесной Сотни и героев современной российско-украинской войны.



День Героев — это день памяти всех украинцев, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу и независимость Украины, и праздник величия их духа.

Праздник был установлен в 1941 году на Втором Большом Сборе Организации украинских националистов — его приурочили к убийству в Роттердаме 23 мая 1938 года Евгения Коновальца, который был первым главой Организации украинских националистов. Кроме того, 25 мая был убит лидер украинского освободительного движения Симон Петлюра, а 3 мая был найден повешенным Николай Михновский. Памятные мероприятия проходят всю неделю, на которую приходится праздник.

Видео дня

День героев в Житомире в 2019 году / Фото: zt-rada.gov.ua

До восстановления независимости Украины День Героев отмечали подпольно. Члены и юношество ОУН проводили закрытые праздничные собрания (сходы). Комнату, в которой проходили мероприятия, украшали флагами и портретами Михновского, Коновальца и Петлюры. Предполагалось соблюдение определенного церемониала, составляющими которого было чествование памяти павших героев минутой молчания, зачитывание приказа краевого проводника, произнесение коротких речей и присяга новых членов организации. Такие сходы обычно продолжались до получаса. Для широкой общественности, где было возможно, проводились «массовые» праздничные собрания.

С 1991 года праздник начал приобретать популярность, особенно в западной Украине

С 2014 года в некоторых регионах Украины власти и активисты организовывают массовые мероприятия ко Дню Героев, хотя праздник не является официальным.

День Героев в Киеве в 2017 году

Особенно популярен праздник на Галичине, в частности, во Львове.

День Героев во Львове в 2019 году

В 2022 году праздник также отмечался в ряде регионов Украины, несмотря на то, что к тому времени уже два месяца страна отражала полномасштабное вторжение рашистов.

День Героев в Стрые в 2022 году