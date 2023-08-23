«Сила, с которой дойдем до победы». В Киеве подняли флаг Украины с подписями защитников — фото 23 августа, 10:35 В Киеве в День государственного флага развернули сине-желтое знамя (Фото:Офис президента)

В Киеве на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в среду, 23 августа, развернули самый большой государственный флаг с подписями военных.

Об этом в День флага заявил президент Владимир Зеленский, который принял участие в церемонии.

Во время мероприятия бойцы роты почетного караула прошли торжественным маршем, прозвучал гимн.

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«Наш флаг — это наша сила. Источник воли, несокрушимости духа для всех воинов, которые с этим флагом на броне и под сердцем идут в бой, борются за каждый метр нашей земли, идут вперед и дойдут до нашей победы», — подчеркнул Зеленский.

Он назвал поднятый в Киеве сине-желтый флаг с подписями защитников и защитниц особенным. По словам президента, он был на позициях бойцов от Чернигова до Одессы.

«По всей линии защиты Украины. В различных боевых бригадах и подразделениях. В госпиталях, где лечат раненых. В руках волонтеров. Этот флаг всегда будет хранить память о многих украинцах и украинках. Но он непременно будет пополняться и обогащаться новыми подписями наших воинов», — добавил он.

Фото: Офис президента

23 августа Украина отмечает День государственного флага. Из соображений безопасности он и День Независимости, который будут отмечать 24 августа, пройдут без массовых мероприятий. Также сегодня в Киеве состоится третий саммит Крымской платформы, который в онлайн и офлайн форматах посетят мировые лидеры.