Украина празднует День флага. «Это значит, что герои здесь»: история главного государственного символа, который ждут в оккупированных городах 23 августа, 07:15 Сюжет Самый большой украинский флаг установлен в Киеве на флагштоке высотой 90 метров (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

23 августа, за день до Дня Независимости, в Украине отмечают День Государственного флага.

В течение всех месяцев полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что сегодня, когда защитники освобождают украинские земли от российских захватчиков, флаг Украины приобретает особое значение.

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«Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо, солнце. А сегодня мы, особенно люди на временно оккупированных территориях, глядя вверх, ищем только одно — флаг нашего государства. Это значит, что герои здесь. Это значит, что врага нет, он сбежал», — подчеркнул Зеленский еще осенью 2022 года, поднимая флаг Украины в освобожденном Изюме Харьковской области.

Весной 2023 года президент также напомнил, что лишь под украинским флагом может быть по-настоящему свободным и Крым: «Мир должен знать: уважение и порядок вернутся в международные отношения лишь тогда, когда в Крым вернется украинский флаг, когда там будет свобода — так же, как и повсюду в Украине».

Самый большой флаг Украины с 2020 года развернут в Киеве на Печерских холмах возле Родины-матери. Высота его флагштока — около 90 метров, размеры полотнища — 16×24 метра. Однако из соображений безопасности сегодня и завтра в столице не будет массовых празднований ни по случаю Дня флага, ни по случаю Дня Независимости. Мэр Виталий Кличко запретил согласовывать проведение негосударственных массовых мероприятий 23 и 24 августа — любых религиозных, культурно-просветительских, спортивных, зрелищных или других.

NV напоминает об истории Дня национального флага Украины.

NV напоминает об истории Дня национального флага Украины.

История украинского флага и праздника в его честь

Синий и желтый цвета символизировали Киевское государство еще до христианизации Руси. Они присутствовали почти на всех гербах городов, а также на гербах князей во времена средневековья и Королевства Русь (Галицко-Волынского княжества) в XIV веке.



В современном виде украинский флаг впервые зафиксирован во время «весны народов» — в июне 1848 года его подняли на городской ратуше Львова. После этого флаги в таких цветах стали использовать во время Шевченковских и других праздников, а в начале XX века украинский флаг появился на политических демонстрациях.

В январе 1918 года Украинская Центральная Рада утвердила временный закон про флот, в котором определила порядок цветов на флаге военной флотилии как сине-желтый. А 22 марта 1918 года Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамя Украинской Народной Республики.

Во время правления гетмана Павла Скоропадского на основе этой цветовой гаммы формировались разные служебные флаги. Сине-желтый стяг объявила государственным флагом и Западноукраинская Народная республика.

Когда к власти пришли большевики, сине-желтый флаг был запрещен.

Официальным государственным символом Украины сине-желтый флаг стал 18 сентября 1991 года — в этот день президиум Верховной Рады вынес соответствующее постановление.

А 28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление Об утверждении Государственным флагом Украины Национального флага.

День Государственного флага Украины установлен указом Леонида Кучмы О Дне Государственного флага Украины от 23 августа 2004 года.

В 2009 году Виктор Ющенко внес в указ изменения, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Как Украина возвращала себе сине-желтый флаг



Хотя украинский флаг в СССР был запрещен, с апреля 1989 года бывали случаи, когда активисты публично его поднимали по разным поводам.



Впервые люди массово вышли на улицы с сине-желтыми флагами, во время акции Живая цепь ко Дню соборности Украины 21 января 1990 года.

Первым прецедентом поднятия украинского флага над официальным советским учреждением стало его поднятие над Стрыйским городским советом 14 марта 1990 года. После этого, несмотря на сопротивление советских властей, по украинским городам прокатилась волна поднятия украинских флагов над учреждениями местной власти.

Уже 24 июля 1990 года украинский национальный флаг был поднят над Киевсоветом.

Фото: Serhii Nuzhnenko / RadioSvoboda.org (PFE/RL)

24 августа 1991 года после исторического голосования за независимость Украины группа народных депутатов внесла в сессионный зал Верховной Рады большой украинский флаг размером 8×4 метра и накрыла им трибуну.

Сейчас этот флаг хранится в здании Рады, его заносили в сессионный зал во время празднования 10-й и 20-й годовщин Независимости Украины.