День единения. Украинцы отмечают праздник, объявленный президентом Зеленским чуть больше, чем за неделю до вторжения РФ 16 февраля, 07:08 В 2022 году на первый День единения около 300 украинцев развернули на стадионе Олимпийский в Киеве 200-метровый государственный флаг (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

16 февраля Украина во второй раз в своей истории отмечает День единения, об установлении которого президент Владимир Зеленский объявил в прошлом году — чуть больше, чем за неделю до полномасштабного вторжения России.

За три дня до установления праздника — 11 февраля — американские СМИ сообщили, что российское вторжение в Украину может начаться 15−16 февраля, в частности, издание Politico писало со ссылкой на источник, что Джо Байден рассказал союзникам НАТО и лидерам Евросоюза об угрозе вторжения России Украину 16 февраля.

Видео дня

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — подчеркнул Зеленский в своем видеообращении, сообщая об установлении нового праздника.

Он заявил, что в этот день на зданиях во всех населенных пунктах должен быть поднят государственный флаг, в 10:00 прозвучит гимн Украины, а иностранные диппредставительства должны провести имиджевые мероприятия для единения и поддержки Украины.

16 февраля 2022 года Украина впервые отметила День единения. В этот день президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия национального флага в Борисполе, после чего отправился в Ровно, а затем в Мариуполь. В Ровенской области президент посетил военные учения и осмотрел образцы вооружений, переданных Украине из-за границы.

Послы стран-членов ЕС, которые остались в Киеве, подняли флаг Украины и почтили память погибших за ее суверенитет.

Кроме того, на стадионе Олимпийский в Киеве около 300 человек развернули 200-метровый флаг Украины.

Флешмоб ко Дню единения организовал также Укравтодор: две автоколонны отправились навстречу друг другу из Покровска и Стрыя по самой длинной трассе Украины. А Укрзализныця отправила поезд единения с украинским флагом из Рахова в Мариуполь через 12 областей Украины.

Марш единения состоялся в Одессе — в нем приняли участие не менее 500 человек, а в Днепре зажгли с помощью лазера самый большой в мире флаг Украины.



Сине-желтая подсветка появилась на постройках и в других крупных городах.

День единения также спровоцировал волну дискуссий о том, целесообразно ли было организовывать по такому случаю срочное празднование «по указанию сверху».