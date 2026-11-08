Всегда первые. Зеленский, Апостол, Драпатый и Буданов поздравили десантников с Днем ДШВ

Бойцы батальона беспилотных систем 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7 корпуса ДШВ после того, как отправили украинский флан в сторону оккупированных территорий Донецкой области, октябрь 2026 года (Фото: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ / Facebook)

В воскресенье, 8 ноября, в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ .

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что с начала полномасштабной войны и с 2014 года подразделения ДШВ часто обеспечивали Украине необходимый результат во многих оборонных и наступальных операциях. Он поблагодарил воинов ДШВ за защиту Донецкой области, Киева, юга Украины, Запорожской, Харьковской областей и героическое участие в Курской операции, когда войну впервые перенесли на территорию агрессора.

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«В этом году ДШВ показали активные и чрезвычайно эффективные действия на Александровском направлении, благодаря которым были освобождены более 800 квадратных километров. Это очередное подтверждение высокого профессионализма, храбрости и силы ДШВ», — заявил Зеленский.

Он поблагодарил бойцов ДШВ и почтил память воинов, которые отдали жизнь за независимость Украины.

«Обязательно Украину защитим. Обязательно достигнем мира для нашего государства. Обязательно благодарим каждого, кто воюет ради Украины», — написал президент.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Олег Апостол заявил, что гордится каждым, кто носит бордовый берет, и выразил особенную благодарность боевым командирам и сержантам.

Он почтил память десантников, которые погибли, защищая свободу и независимость Украины, и поблагодарил всех, кто сейчас в строю, а также их семьи — за поддержку, терпение и веру.

«Сегодня десантно-штурмовые войска — это постоянное развитие, высокие стандарты подготовки, современные технологии и способность быстро адаптироваться к требованиям войны. Мы совершенствуем тактику, внедряем новые решения, развиваем беспилотные системы, роботизированные комплексы и средства управления. Но за каждой технологией, каждым успешным решением и каждой выполненной задачей стоят люди. Именно их мастерство, выдержка и профессионализм являются главной силой наших войск», — подчеркнул Апостол.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый также поблагодарил воинов ДШВ за отвагу и стойкость.

«„Всегда первые“ для вас — не просто лозунг, а образ жизни. Вы держите оборону там, где сложнее всего, и первыми, неожиданно и быстро прорываете вражеские рубежи… Ваши бордовые береты хранят память о тех, кто навсегда остался в строю. И мы ее сохраним», — заявил он.

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Командующий Нацгвардией Александр Пивненко написал, что мобильность, скорость принятия решений, слаженность и высокая профессиональная подготовка позволяют десантникам быть эффективными в условиях постоянной смены боевой обстановки.

«Украинские десантники всегда с честью проходили самые сложные испытания войной, демонстрируя мужество, стойкость и готовность действовать в самых опасных условиях. Боевая летопись ДШВ полна примеров отваги и самопожертвования украинских воинов», — заявил он.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что десантники прокладывают путь там, где это кажется невозможным, одними из первых заходят в самые горячие точки, удерживают самые сложные направления и ломают вражескую оборону.

«„Всегда первые“. За этой стальной решительностью стоят часто уставшие, но несгибаемые люди. ДШВ — это готовность брать на себя тяжелый удар в решающий момент. Спасибо каждому воину ДШВ за стойкость и мужество. Почет и вечная память всем, кто вернулся на щите», — написал он.

Бойцов ДШВ поздравил также замглавы Офиса президента бригадный генерал Павел Палиса.

«Спасибо за братство, за характер и надежное плечо. За то, что без лишних слов, вы просто делаете то, что должны. С праздником, Бордовые Береты!» — написал Палиса.

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Десантно-штурмовые войска — это щит и меч Украины и уже вошли в историю всемирного военного искусства.

«Когда нужно выстоять, вы становитесь стеной, а когда нужно нанести удар, — острием. Силы вам, выдержки и удачи. Пусть архистратиг Михаил, предводитель Божьего воинства, оберегает всех украинских десантников. Светлая память павшим», — написал он.

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Ранее День ДШВ отмечали 21 ноября, но в 2025 году президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе праздника на 8 ноября в соответствии с новым церковным календарем. День ДШВ учредил в 2017 году президент Петр Порошенко, он совпадает с днем чествования покровителя десантных войск архистратига Михаила.