«Рядом встали миллионы — и нам удалось». Как в соцсетях вспоминают начало Революции Достоинства и почему публикуют фото с желтыми лентами 21 ноября, 16:26 Сюжет Участники Революции Достоинства (Фото:Сергей Бабенко/www.maidanmuseum.org)

В понедельник, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы в честь начала двух важных событий в новейшей истории Украины: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

День Достоинства и Свободы был учрежден согласно указу президента Петра Порошенко от 13 ноября 2014 — вместо Дня Свободы, до этого отмечавшегося в честь начала Оранжевой революции 22 ноября (в 2005 — 2011 годах, позже был упразднен).

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Сегодня в своей эмоциональной речи по случаю Дня Достоинства и Свободы президент Владимир Зеленский вспомнил события последних девяти месяцев, когда украинцы проявили несокрушимость и волю, борясь за право на самоопределение. Он вспомнил свое выступление прошлогодней давности в этот день и провел параллели.

«Мы всегда знали, чего хотим. А в этом году все узнали, что мы можем. Это увидели друзья и враги. Союзники и партнеры. Убедились мы сами. Кто-то в очередной раз. Некоторые — впервые. Но все вместе мы доказали и продолжаем доказывать, что достоинство и свобода для нас — праздник. Это осталось неизменным. И все увидели, на что способны украинцы», — подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский вместе с женой Еленой почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства: президентская чета установила лампадки у креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, почтив память погибших минутой молчания.

Многие известные украинцы сегодня также присоединились к инициативе Движения сопротивления Жовта стрічка, которое призвало украинцев и весь демократический мир повязать желтую ленточку, выложить в соцсети фото с ней и хештегом #ЖовтаСтрічка, чтобы поддержать сопротивление на оккупированных территориях Украины.

НВ собрал воспоминания и публикации украинцев по случаю Дня Достоинства и Свободы.



Бывший журналист и народный депутат, а ныне заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, после известного призыва которого 21 ноября 2013 года люди начали собираться на Майдане Незалежности, отметил по случаю девятой годовщины начала Евромайдана: «С каждым годом становится все очевиднее, что события тех дней — это лишь отрезок большого исторического процесса, к которому мы готовились веками. Наше поколение переживает самый долгий период независимой государственности за всю нашу историю. И сегодняшняя война — это лишь продолжение нашего сопротивления, которое много раз начинали до нас, и которое теперь выплеснулось из Майдана на мировую карту».

Найем напомнил, что девять лет назад украинцы сказали «нет» попыткам украсть у них мечту жить в цивилизованной стране.

«Нам удалось только потому, что мы верили. Я помню первые дни протеста, когда нас выставляли слабыми и незрелыми. Мы были в меньшинстве, в нас не верили враги, и, досадно, некоторые друзья и партнеры, которым не хотелось выходить из зоны комфорта. Но когда стало очевидно, что мы не отступим, рядом встали миллионы — и нам удалось», — подчеркнул он.



«Научившись говорить „нет“ однажды, мы продолжаем доказывать, что можем побеждать, даже когда мы в меньшинстве и в нас не верят. Война притормозила, остановила и пытается уничтожить то, что мы создавали последние три десятилетия. И это, к сожалению, не только об инфраструктуре, энергетике и целых городах. Это еще и о гражданском обществе, СМИ и многих других институтах, лучшие представители которых также встали рядом с нашими вооруженными силами на фронте и в тылу», — добавил Найем.

Он также напомнил, что свободу у Украины «отбирали не только войнами», страна также лишалась ее из-за внутренних междоусобиц.

«Историки могут меня поправить, но и такого единства не было ни у одного поколения до нас. Я верю, что мы все вернем. В конце концов, именно ради такого свободного общества боролись поколения до нам, и именно в борьбе за это мы вышли на улицы в тот самый вечер 21 ноября 2013 года. С Днем Достоинства и Свободы всех, кто начинал и имеет силы и волю продолжать эту борьбу», — написал сегодня Мустафа Найем.

Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и известный общественный деятель вспомнил 21 ноября как «день, когда все началось».

«Этот день забылся за шквалом событий последующих месяцев и лет. Каждая следующая волна выше предыдущей. Но должны помнить, с чего все началось, потому что это развилка. Каждый из народов имел свою развилку: украинцы, россияне, белорусы… Мы могли повернуть не туда, и тогда все могло быть так, как в Беларуси или так же, как в России, — напомнил Пекар. — Но мы свернули туда. Последствия были разрушительными и кровавыми. Многие думали, что это был неправильный выбор. Пока не стало очевидно, что другой выбор ведет к еще более разрушительным и кровавым последствиям. Кто меняет свободу на безопасность, теряет и свободу, и безопасность».

Пекар также напомнил слова Валерия Залужного о том, что украинцам «будет тяжело, но не будет стыдно».

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева опубликовала свое архивное фото с Майдана и отметила, что быть участником большинства знаковых событий для Украины — это «естественно» для очень многих украинцев.



«Ибо бороться за Достоинство, за Свободу заложено в нашей природе, это является идентифицирующим признаком украинцев. Эти ценности действительно важны для нас, и сейчас вся страна доказывает всему миру это, — подчеркнула Ташева. — С днем нашего Достоинства и нашей Свободы! И совсем скоро — нашей ПОБЕДЫ!»

Архивными фото — вместе со свежими из освобожденного Херсона — День свободы и достоинства почтил также «голос Майдана» Евгений Нищук, экс-министр культуры, народный артист Украины, а ныне военнослужащий ВСУ.

«Протесты в 2004 и 2013−14-м годах послужили национальному пробуждению и углубили чувство психологической отдельности от авторитарной России. Закалили нас. Дали устойчивость и готовность столь самоотверженного защищать нашу страну в широкомасштабной войне и добиваться Победы!» — написал Нищук.



Митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины, по случаю сегодняшнего дня напомнил о смыслах: «Достоинство — это осознание ценности каждого человека. А свобода? Это право делать выбор и принимать решение. Прославляя эти ценности отдельным государственным праздником, украинцы будто выносят их на знамя, провозглашают определяющими для себя как нации», — подчеркнул Епифаний.

По его словам, это действительно то, чего не смог осознать российский агрессор. «Украинцы не просто другие. Как нация, мы руководствуемся совсем другими ценностями. Нам болит за каждого павшего, раненого, за каждого, кто страдает из-за этой несправедливой агрессивной войны. Мы знаем подлинную ценность человеческой жизни, мы ценим каждую личность и выступаем против любого унижения достоинства человека. И в то же время мы ценим свободу и никому не позволим принимать решение о нашей судьбе вместо нас и без нас, — подчеркнул он. — Это ценности, понятные каждому стоящему на стороне Добра. И только абсолютное зло и одержимые им не способны этого понять и воспринять».

Журналистка НВ Ольга Духнич напомнила, что у украинцев есть и достоинство, и свобода, «и они обусловливают друг друга».

«Я счастлива быть и чувствовать себя украинкой. Но и понимать, какой дорогой ценой оплачено это чувство каждый день. Глубокое уважение всем, кто погиб за мое право жить и за право жить всех, кого я люблю. Большое уважение тем, кто и сейчас нас защищает», — отметила Духнич по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Фото: Ольга Духнич / Facebook

Известный психолог Светлана Ройз напомнила, что в названии сегодняшнего праздника слова Достоинство и Свобода пишутся с большой буквы, «потому что мы знаем им цену».

«Я думала сегодня о том, что даже когда свобода ограничена, Достоинство может быть нашим свободным выбором. Я не знаю, где берут силы люди, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, где берут силы жить, заботиться о других и сопротивляться. Мне бы так хотелось, чтобы они знали, как нам важен их выбор. Их стойкость и достоинство», — подчеркнула Ройз. Она напомнила о движении #ЖовтаСтрічка — символе сопротивления российской оккупации.

«В День Достоинства и Свободы я повязываю желтую ленту в знак поддержки несокрушимых украинцев, сопротивляющихся на временно оккупированных территориях», — добавила Ройз.

К флешмобу #ЖовтаСтрічка по случаю Дня Достоинства и Свободы присоединилась также известная журналистка и телеведущая Мирослава Барчук.

«Украинцы, сопротивляющиеся российской агрессии на оккупированных территориях — настоящие герои. Желтая лента — символ несокрушимости и борьбы за свободу. Благодарю каждого и каждую, кто в тылу врага, рискуя жизнью, помогает украинской армии освобождать захваченные земли», — отметила Барчук.

Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук в День Достоинства и Свободы также присоединился к флешмобу #ЖовтаСтрічка в поддержку украинского сопротивления.

«В День Достоинства и Свободы я повязываю ее в знак поддержки несгибаемых украинцев, которые сопротивляются на временно оккупированных территориях. Девять лет назад мы вышли именно за достоинство и нашу свободу, за право быть свободными в мыслях, действиях, выборе. Сегодня мы продолжаем эту борьбу. И будем идти вместе к Победе», — подчеркнул Вакарчук.

«Выстояли на Майдане — победим и российских оккупантов! Слава Украине!» — поздравили украинцев с праздником в Генштабе ВСУ.

Там напомнили, что уже девятый год украинцы и украинки демонстрируют всему миру непреодолимое стремление жить свободно в большом семействе европейских демократических наций. «Они бросили вызов авторитаризму и победили, навсегда разорвав связи с колониальным прошлым. Революция Достоинства стала примером благородства, мужества и самопожертвования и навсегда изменила историю Украины», — отметили в Генштабе ВСУ.

Генштаб также подчеркнул, что участники и участницы Революции Достоинства сыграли важную роль в построении обновленных Вооруженных Сил Украины: тысячи из них прямо с Майдана отправились на фронт и одними из первых вступили в бой с российскими агрессорами. Многие из них в конечном итоге стали проводниками реформ Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО.