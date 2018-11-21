День достоинства и свободы. Как в Украине отмечают годовщину начала революционных событий

21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы - именно в этот день в 2004 году в Киеве началась Оранжевая революция, а в 2013 году - Революция Достоинства. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Ответ России

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни и установили лампадки к Кресту на месте гибели воинов. В церемонии также приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман и глава Верховной Рады Андрей Парубий. Премьер начал сегодняшнее заседание правительства с минуты молчания по погибшим на Майдане.

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Майдан стал ответом украинского народа на попытку тогдашнего пророссийского режима Януковича вернуть Украину в колониальную зависимость от России, заявил во время утреннего пленарного заседания спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Во времена Революции Достоинства Парубий был комендантом Самообороны Майдана.

Второй Майдан: хронология событий, причины и последствия

Евромайдан начался после остановки процесса подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Кабмин принял постановление за неделю до Вильнюсского саммита, где соглашение об ассоциации должны были подписать, хотя все время до того пророссийская власть Украины декларировала курс на евроинтеграцию.

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Лишь в последние месяцы перед саммитом от правительства звучали тезисы о потенциальном негативном влиянии ассоциации на экономику Украины. В Кабмине Азарова предполагали, что Украине в ближайшие годы понадобилось бы несколько сотен миллиардов евро для перехода на европейские стандарты, как того требует соглашение.

Насилие против представителей гражданского общества остается безнаказанным

Компенсировать Украине эти расходы, по мнению тогдашних хозяйственников, должен был именно Евросоюз. Альтернативой ЕС, якобы более дешевой и выгодной, назывался Таможенный союз, где Россия имеет значительное влияние. Именно этот вариант и решила протолкнуть прежняя власть. Люди вышли на массовые акции протеста в Украине.

В ночь на 30 ноября сразу после завершения Вильнюсского саммита силовики спецподразделения Беркут получили приказ разогнать протестующих, которые оставались на Майдане, преимущественно молодежь. Бывшая власть объясняла это решение необходимостью подготовить площадь к новогодним праздникам, в частности, новогоднюю елку. Ее костяк затем стал одним из символов Евромайдана.

11 декабря произошла вторая попытка разгона. Протесты продолжались до 22 февраля 2018 года и завершились массовым расстрелом граждан в центре столицы, а также свержением режима Януковича. За период Революции Достоинства, по официальным данным, погибли 106 протестующих и 16 человек со стороны тогдашней власти, преимущественно правоохранителей.

Более 2000 участников протестов и более 280 человек с другой стороны пострадали. Янукович сбежал в Россию. Всю полноту власти взяла на себя Верховная Рада Украины, которая назначила на 25 мая выборы президента Украины. Победил Петр Порошенко, который 27 июня 2014 года подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Борьба за соглашение об ассоциации

Депутат Европарламента от немецкой Партии зеленых Ребекка Хармс в интервью Deutsche Welle рассказала, что Украина стала другой страной уже во время Майдана. А за последние 5 лет сделала большие шаги в направлении свободы и демократии.

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По ее словам, она много раз посещала Майдан в течении Революции Достоинства. Самые важные вещи - это решение относительно реформ, в частности, государственного управления, создание антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд. Впрочем, есть и разочарование. Марш за права меньшинств и трансгендерных людей (18 ноября в Киеве) завершился насилием.

Ужасное убийство Кати Гандзюк пугает. Отношения между гражданским обществом и элитами уже не являются хорошими, потому что насилие против представителей гражданского общества остается безнаказанным.

Что запланировано в Киеве

В 10 утра прошел поминальный молебен и возложение цветов на аллее Героев Небесной Сотни. В центре Киева в рамках акции Помним прошла студенческая хода. В 14 в Доме профсоюзов открылось информационно-выставочное пространство Майдана, на котором, в частности, представляют экспозицию Навстречу свободе. В 15 часов Институт национальной памяти проводит презентацию очередной книги из проекта Устная история Майдана, цель которого - собрать воспоминания участников событий 2013-2014 годов. Новое издание называется Майдан от первого лица: региональное измерение. Презентация книги состоится в Национальном музее литературы.

В 17 в концертном зале Украинского дома начнется концертная программа Путь достоинства с участием солистов Национальной оперы и Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины. В 19 в Художественном арсенале состоится масштабная выставка Революціонуймо, посвященная революциям как явлению. На ней будут представлены работы более 30 художников со всего мира - Украины, Канады, Нидерландов, Бельгии, Италии, Германии и других стран.