Зеленский вручил Золотую Звезду матери расстрелянного оккупантами Александра Мациевского 14 марта, 22:04 Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим и родным погибших защитников (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в День украинского добровольца во вторник, 14 марта, вручил награды военным и родным погибших защитников Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, церемония прошла в Мариинском дворце.



«Украинские добровольцы учат и спасают, лечат. Украинские добровольцы волонтерят. И обязательно победят. 24 февраля, 2014 год, борьба за свободу для Украины в ХХ веке, освободительные битвы более ранних времен — все это увенчается победой Украины, которую мы изо всех сил приближаем каждый день», — сказал глава государства.



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Зеленский передал орден Золотая Звезда матери погибшего Александра Мациевского, которому посмертно присвоили звание Героя Украины. Он вступил в Силы территориальной обороны и с марта 2022 года защищал Украину, в том числе оборонял Нежин Черниговской области и Бахмут Донецкой области. Его расстреляли российские военные после слов Слава Украине.

По данным СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Также президент вручил орден Богдана Хмельницкого III степени младшей лейтенантке медицинской службы Алине Михайловой, невесте погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). Она отдала Зеленскому шеврон 1-го отдельного механизированного батальона Волки Да Винчи, которым командовал защитник.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Дмитрий Коцюбайло — активный участник Революции Достоинства. Принимал участие в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015-м стал командиром роты. В декабре 2021 года был удостоен звания Герой Украины. Погиб в бою под Бахмутом 7 марта в возрасте 27 лет.