Всемирный день беженцев. Война РФ спровоцировала самую масштабную волну беженцев после Второй мировой — где приютили больше всего украинцев 20 июня, 07:10 Украинские беженцы на границе с Польшей, которая приняла более 1,5 млн украинцев (Фото:UNHCR/Valerio Muscella)

20 июня в мире отмечают Всемирный день беженцев. За все годы после окончания Второй мировой войны наибольшую волну беженцев, по данным ООН, спровоцировало полномасштабное вторжение России в Украину.

В 1951 году в Женеве была подписана Конвенция о статусе беженцев — в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1950 года. Документ, вступивший в силу в апреле 1954 года, устанавливает общие основания, на которых предоставляется статус беженца.

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Конвенция запрещает любую дискриминацию в отношении беженцев. Она также определяет, что беженцы частично имеют права наравне с гражданами принимающей их страны, а частично — на тех же условиях, что и иностранцы. Конвенция допускает высылку беженца в интересах государственной безопасности, однако запрещает их принудительное возвращение в государство, из которого они уехали ввиду угрозы.

С 20 июня 2001 года в честь 50-й годовщины подписания документа ООН ежегодно отмечает Всемирный день беженцев.

Незадолго до нынешнего дня беженцев представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Германии Катарина Лампп напомнила, что именно российская война против Украины спровоцировала наибольшую волну беженцев со времен Второй мировой войны.

Количество украинцев, которые были вынуждены выехать в страны Европы, превышает 8,2 млн человек. Из них почти 5,2 млн официально зарегистрированы по европейским программам предоставления защиты. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Больше всего украинцев приютили Польша (1,6 млн переселенцев) и Германия (примерно 1 млн украинцев). Согласно статистике ООН, 1,2 млн украинцев находятся в России — значительная часть этих людей была фактически депортирована или вывезена с оккупированных территорий принудительно и безальтернативно.

Еще около 5 млн украинцев стали внутренними переселенцами.

Всего с 24 февраля было зафиксировано более 19,7 млн пересечений границы на выезд из Украины и около 13,6 млн — на въезд.

В то время, как геноцидная война РФ против Украины продолжается, принимающие страны с меньшим энтузиазмом относятся к гостеприимству в отношении украинских беженцев. Согласно данным Исследовательской лаборатории Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии в Варшаве, уровень поддержки украинцев в Польше снизился в мае-июне 2023 года.

По данным исследования, 42% поляков считают, что Польша должна помогать Украине во время войны. Еще полгода назад этот показатель равнялся 62%. Также ранее 49% поляков поддерживали необходимость оказания помощи беженцам в Польше. Однако сейчас так думают только 28% поляков.

Всего в мире сегодня насчитывается около 108,4 млн человек, которые были вынужденно перемещены в результате преследований, войн, насилия, нарушения прав человека или событий, серьезно нарушающих общественный порядок.

Среди них:

35,3 млн беженцев ( 29,4 млн беженцев под мандатом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ООН, еще 5,9 млн палестинских беженцев под мандатом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам).

29,4 млн беженцев под мандатом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ООН, еще 5,9 млн палестинских беженцев под мандатом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам). 62,5 млн внутренне перемещенных лиц



5,4 млн искателей убежища

