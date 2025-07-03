Сырский поздравил бойцов с Днем армейской авиации

Об этом он написал в Telegram.

По словам Сырского, это день тех, кто держит фронт с неба и наносит удары по врагу на передовой, доставляет десанты и боеприпасы, эвакуирует раненых и отражает атаки шахедов.

«Вы не раз действовали на грани возможного. Так, в историю войн вписаны героические операции армейской авиации СВ ВС Украины с прорывом к заблокированному Мариуполю, когда украинские вертолеты доставляли боеприпасы и вывозили раненых. И сегодня вы на высоте — выполняете боевые задачи, которые повышают оперативность действий подразделений, спасают жизни, приближают победу», — написал он.

Сырский поблагодарил каждого воина армейской авиации за чин, верность присяге и отвагу и пожелал им крепкого здоровья, профессионального роста и удачи.

«Склоняю голову в почете погибших героев, которые отдали жизнь, чтобы Украина победила», — говорится в сообщении.

8 января президент Украины издал указ, которым ввел День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

В документе сказано, что праздник вводится «с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины», а также для начала современных военных традиций.