История, обычаи и верования. 13 декабря Православная церковь отмечает День памяти Андрея Первозванного 13 декабря, 04:13 13 декабря церковь отмечает День памяти Андрея Первозванного (Фото:ПЦУ)

13 декабря Православная Церковь Украины отмечает День памяти святого апостола Андрея Первозванного. Митрополит Львовский и Сокальский Димитрий в своем материале специально для НВ рассказывает об истории и традициях этого дня.

Димитрий Митрополит Львовский и Сокальский

Святой апостол Андрей Первозванный происходил из Вифсаиды Галилейской, был братом апостола Петра и занимался рыбалкой. Он принадлежал сначала к ученикам святого Иоанна Предтечи, и как только Пророк указал на грядущего Спасителя, Андрей стал первым учеником Иисуса Христа и первым признал Его перед своим старшим братом Симоном-Петром — Мессией: «Одним из двух, которые слышали от Иоанна об Иисусе и последовали за Ним, был Андрей, брат Симона-Петра. Он сначала разыскал брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что означает Христос» (Ин. 1: 40, 41). От ловли рыбы на Галилейском озере Андрей был призван Самим Господом на звание Апостола и, по свидетельству святого евангелиста Матфея, занимал между апостолами второе место.



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Известно по меньшей мере три благовестнических путешествия святого апостола Андрея Первозванного. Во время первой и второй апостол проповедовал в Малой Азии, по побережью Черного моря, в Синопе, а также в Иверии и в земле парфян. После своего возвращения на праздник Пасхи в Иерусалим апостол Андрей снова отправился в путешествие и проповедовал в Антиохии Сирийской, затем в Лаодикии, в Никее, Никомидии и Неокесарии. Наибольшие гонения от язычников он претерпел в городе Пафлагон на берегу Черного моря. Там его волокли за ноги и руки, без помилования, избивали палками, бросали в него камнями. Только благодатью Христовой святой апостол остался жив и невредим. Мужественное терпение и смирение, с которыми он перенес страдания, значительно умножило число верующих в Синопе.

Вскоре Первозванный апостол отправился в свое третье путешествие, которое стало промыслительным и благовестническим для исторического бытия нашей святой Украинской Православной Церкви. Справедливо святого апостола Андрея считают основателем нашей Украинской Церкви. Летописец Нестор в «Повести временных лет» так описывает это апостольское путешествие: «Как это говорили, когда Андрей учил в Синопе и пришел в [город] Корсунь, он узнал, что от Корсуня близко устье Днепрово. И захотел он пойти в Рим, и прибыл в устье Днепрово, и оттуда двинулся по Днепру вверх, и по обречению Божию пришел и встал под горами на берегу. А на другой день, встав, сказал он ученикам своим, которые были с ним: видите ли вы горы эти? Так вот, на этих горах воссияет благодать Божия, и будет город велик, и церквей много воздвигнет Бог». И сошел он на горы сии, и благословил их, и поставил крест. И, поклонившись Богу, он спустился с горы сей, где потом построил Киев, и двинулся по Днепру вверх".

Пророческие слова апостола сбылись. Киев — мать городов русских, стал действительно большим православным центром, из которого лучи Христова благовестия после Крещения Руси разошлись по всей земле русской и осветили все славянские племена, населявшие тогда Киевскую Русь-Украину. В домонгольской Руси почитание памяти святого апостола Андрея Первозванного было велико. Более того, это почитание стало основой церковного единства Руси и Византии. В письме императора Михаила VII Дуки (1072−1077) к великому киевскому князю Всеволоду Ярославичу (в крещении Андрею; 1078−1093) идея этого единства была сформулирована так: «Духовные книги достоверны и истории учат меня, что наши государства оба имеют источник и корень, что одни и те же свидетели Божественного таинства и его вестники провозгласили в них слово Евангелия».

Веру в апостольское и благовестническое путешествие Первозванного на украинскую землю скреплял Киевский Собор 1621 г., который провозглашал, что «святой апостол Андрей Первозванный — это первый архиепископ константинопольский, патриарх вселенский и апостол Руси». Именно в это время в Густинской летописи, написание которой относят к 1623/27 годам и связывают с деятельностью Киево-Печерского архимандрита Захарии Копистенского, под названием «О первом крещении росском» было провозглашено следующее: «Рассматривая свидетельства многих летописцев, которые о крещении нашего славного народа словенского пишут, находим, что впервые крестился наш народ словенский от святого славного Первозванного апостола Андрея, брата Петра».

Агиографическая традиция Андреева жития и его благовестнических апостольских трудов не подвергает сомнению древние свидетельства церковных писателей ІІІ-ІV ст. Кроме Оригена и Ипполита, епископа Римского (†202), о проповеди апостола Андрея Первозванного среди скифов свидетельствуют: священномученик Дорофей, епископ Тирский (†362), Софроний Палестинский (†390), святой Эпифаний, епископ Кипрский (†403), и святой Евхерий Лионский (†449). Все они утверждают, что Скифия — это действительно жребий и место апостольского благовестия святого Андрея Первозванного. Среди давних свидетельств характерно сообщение иерусалимского монаха Эпифания (нач. IX века), прошедшего по следам апостола Андрея все побережье Черного моря и повсюду, от Синопа до Феодосии и Херсонеса, слышавшего местные предания о проповеди Первозванного апостола, видевшего храмы, кресты, иконы святого апостола Андрея и другие реликвии, которые в его апостольский подвиг.

Свои болести и труды Андрей окончил в Ахайском городе Патрах. Здесь начальник области Агеат, злой язычник, увидев растущую численность христиан и запустение языческих капищ, и особенно раздражаясь на апостола за обращение своей жены в христианство, бросил проповедника в тюрьму. Агеат осудил апостола к распятию. Крест на котором распяли апостола имел вид буквы «Х» и потому его называют андреевским крестом. Даже с самого креста, терпя невыносимые мучения, апостол еще два дня проповедовал. 30 ноября, в 70-м году после Рождества Христова, апостол упокоился.

Уже в ранних памятках вид апостола Андрея имеет ярко выделенные индивидуальные особенности: седые лохматые волосы и короткая густая борода

В 355 году в дни царствования Констанция были найдены и перенесены его мощи из Патр в Константинополь и возложены в храме Святых Апостолов вместе с мощами святого апостола и евангелиста Луки и святого апостола Тимофея. Во время пятого крестового похода, когда крестоносцы захватили Константинополь, папский легат кардинал Петр Капуанский, с разрешения папы Иннокентия ІІІ, в 1208 году перенес святые мощи апостола Андрея в Италию в город Амальфи, но глава апостола осталась в Ахае. Затем она была перенесена в Рим и находилась в соборе святого Петра. В 1964 году Папа Павел VI принял решение о передаче главы святого апостола Андрея и частиц креста, на котором он был распят, Элладской Православной Церкви. Эти реликвии были торжественно перенесены в Патры. Многие части мощей святого апостола находятся в афонских монастырях. Считается, что при перевозке мощей апостола Андрея Первозванного в Константинополь их часть попала в Шотландию, где также чтят по сей день Христова благовестника.

В народном воображении праздник апостола Андрея Первозванного связан с интересными народными обычаями и, как выразился один из известных народоведов, от него веет волшебная украинская стихия. Следовательно, эти обычаи еще праукраинские, смешанные с гаданием от девушек и насмеханием от парней, и к религиозному празднику Андрея Первозванного никакого отношения не имеют. Кажется, что в наше время все эти обычаи и верования отмерли и описаны только на страницах народоведческих трудов.

В православных храмах Украины традиционно принято изображать святого апостола Андрея Первозванного благовествующим на Киевских горах. Уже в ранних достопримечательностях вид апостола Андрея имеет ярко выделенные индивидуальные особенности: седые лохматые волосы и короткая густая борода. Как и другие апостолы, он одет в хитон с клавами и гиматий. По описанию Эпифания, монаха иерусалимского, он был худощавым, но высоким ростом, носатым, бровастым и немного сгорбленным. Память святого апостола Андрея Первозванного Церковь чествует раз в год — 13 декабря по новому стилю (30 ноября по старому стилю).

Проект о церковных праздниках создан в сотрудничестве с Православной Церковью Украины. Впервые материал был опубликован 13 декабря 2021 года.

