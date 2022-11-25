Как ожидающая Украину демографическая яма отразится на рынке труда — объясняет доктор психологических наук 25 ноября, 17:24 Девочка из Мариуполя вместе с другими беженцами ждет автобуса в Польшу в Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Марианна Ткалич, директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб и доктор психологических наук в интервью НВ рассказала, как ожидающая Украину после войны демографическая яма отразится на рынке труда.

В интервью НВ Ткалич отметила, что отъезд миллионов украинских граждан в Европу приводит к тому, что Украина теряет рынок труда и это отражается на ВВП.

«Детей будет рождаться меньше, впереди нас ждет демографическая яма, и количество претендентов на рабочие места уже сокращается», — прогнозирует она.

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По мнению исследовательницы, это отразится на качестве специалистов на рынке труда, «потому что те, кто выезжает по экономическим причинам, — это часто люди, которые могут устроится на хорошую работу».

«С другой стороны, выбор работы у оставшихся будет больше, потому что специалисты их квалификации уезжают и доступ к вакансиям становится шире», — добавила Ткалич.

В то же время, исследовательница отметила, что пока это «условные потери» и «все будет зависеть от программы восстановления страны».

«При правильном подходе Украина наоборот может стать привлекательным рынком труда», — считает она.

В августе гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью НВ рассказал, что от 43 до 85% украинцев планирует будущее своих детей и внуков в Украине.