Как ожидающая Украину демографическая яма отразится на рынке труда — объясняет доктор психологических наук

25 ноября, 17:24
Поделиться:
Девочка из Мариуполя вместе с другими беженцами ждет автобуса в Польшу в Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Девочка из Мариуполя вместе с другими беженцами ждет автобуса в Польшу в Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Марианна Ткалич, директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб и доктор психологических наук в интервью НВ рассказала, как ожидающая Украину после войны демографическая яма отразится на рынке труда.

В интервью НВ Ткалич отметила, что отъезд миллионов украинских граждан в Европу приводит к тому, что Украина теряет рынок труда и это отражается на ВВП.

«Детей будет рождаться меньше, впереди нас ждет демографическая яма, и количество претендентов на рабочие места уже сокращается», — прогнозирует она.

Видео дня

Читайте также:
Илья Кенигштейн
Илья Кенигштейн
Три ключевые проблемы Украины, которые нужно решать

По мнению исследовательницы, это отразится на качестве специалистов на рынке труда, «потому что те, кто выезжает по экономическим причинам, — это часто люди, которые могут устроится на хорошую работу».

«С другой стороны, выбор работы у оставшихся будет больше, потому что специалисты их квалификации уезжают и доступ к вакансиям становится шире», — добавила Ткалич.

В то же время, исследовательница отметила, что пока это «условные потери» и «все будет зависеть от программы восстановления страны».

Читайте также:
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы? Эксперт назвал три важных фактора

«При правильном подходе Украина наоборот может стать привлекательным рынком труда», — считает она.

В августе гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью НВ рассказал, что от 43 до 85% украинцев планирует будущее своих детей и внуков в Украине.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Эмиграция Интервью НВ Рынок труда Украина Демография Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X