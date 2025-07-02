По словам первого заместителя главы Минсоцполитики Дарьи Марчак, сейчас около 1,7 млн украинцев, которые работали до войны в Украине, находятся за рубежом (Фото: REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Соответствующую информацию 2 июня озвучила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает издание Delo.ua.

По словам чиновницы, сейчас около 1,7 млн украинцев, которые работали до войны в Украине, пребывают за границей и этот показатель составляет примерно более 10% довоенного экономически активного населения страны.

Фото: Минсоцполитики Украины

Как заявила Марчак, сейчас Украина переживает глубокий демографический кризис, который характеризуется стремительным старением населения — доля людей в возрасте 65 лет и старше увеличилась с 12% в 1991 году до 18% в 2021-м, а в 2024 году она достигла 22%.

«А из-за вызовов и угроз, вызванных длительной войной, демографы прогнозируют, что к 2041 году население Украины может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году — до 25,2 млн человек. Демография очень меняет рынок труда и влияет на него. 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата», — сказал чиновница.

Как прогнозирует Марчака, что тренд в Украине на старение населения продолжится. Однако при этом, по словам чиновницы, на данный момент только 27% людей в возрасте старше 50 лет официально работают.

Кроме того, согласно оценке Марчак, для восстановления экономики Украине необходимо будет привлечь дополнительно 4−5 млн человек.

9 мая были опубликованы результат исследования Work.ua, согласно которым, в апреле количество вакансий на портале впервые за пять месяцев пересекло отметку в 100 тысяч вакансий.

Согласно исследованию, заметной тенденцией является беспрецедентное количество работы для людей без опыта и студентов.

«Соответственно, 44% предложений подходят и для новичков. Для сравнения, год назад таких было 39%», — говорится в исследовании. — «Вероятно, для преодоления дефицита кадров работодатели все чаще готовы снижать требования к кандидатам и вкладываться в их обучение. Еще одна тенденция — увеличение количества работы для студентов», — сообщили представители портала.

Как заявила 2 июля в колонке для NV Бізнес руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина, в Украине продолжается рост дефицита кадров, а требования к новым сотрудникам снижаются.

«В дефицитных категориях все меньше требований. Работодатели открыты к кандидатам 45+, пенсионерам, женщинам на традиционно „мужские“ профессии. Мы видим и рост инклюзии — больше вакансий, открытых для людей с инвалидностью, ветеранов, лиц без опыта», — отметила эксперт.

По данным Абдулиной, что в 2024 году на платформе OLX Работа количество вакансий с параметром «подходит лицам пенсионного возраста» выросло до 54 тысяч (на 33% больше по сравнению с 2023-м), а за первые три месяца 2025 года уже было размещено 20 тысяч новых предложений.