Зеленский подписал закон о демобилизации военных, чьи родные погибли или пропали без вести
Владимир Зеленский (Фото:ПСОПУ)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увольнении с военной службы мобилизованных и контрактников, близкие родственники которых погибли на войне или пропали без вести.
Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.
Законопроект № 8009 о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения был возвращен с подписью президента Украины.
Законом установлены основания для увольнения с военной службы во время военного положения военнослужащих, у которых близкие родственники, а именно: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной брат или сестра погибли или пропали во время действия военного положения.
Этот закон Рада приняла 3 мая.
Ранее в Украине были предусмотрены основные четыре категории оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. Среди них, состояние здоровья, возраст, ряд семейных обстоятельств, а также вступление в силу обвинительного приговора в отношении военного.