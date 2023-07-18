Зеленский подписал закон о демобилизации военных, чьи родные погибли или пропали без вести 18 июля, 20:43 Владимир Зеленский (Фото:ПСОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увольнении с военной службы мобилизованных и контрактников, близкие родственники которых погибли на войне или пропали без вести.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

Законопроект № 8009 о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения был возвращен с подписью президента Украины.

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Законом установлены основания для увольнения с военной службы во время военного положения военнослужащих, у которых близкие родственники, а именно: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной брат или сестра погибли или пропали во время действия военного положения.

Этот закон Рада приняла 3 мая.

Ранее в Украине были предусмотрены основные четыре категории оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. Среди них, состояние здоровья, возраст, ряд семейных обстоятельств, а также вступление в силу обвинительного приговора в отношении военного.