По новым правилам. Сколько может длится военная служба по мобилизации во время военного положения 29 марта, 13:01 Законопроект 9142 — демобилизация для мобилизованных в Украине будет предусмотрена до полутора лет службы (Фото:facebook.com/okPivden)

Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 20 мая 2023 года. Мобилизации подлежат все мужчины, пригодные по состоянию здоровья от 18 до 60 лет, если у них нет права на отсрочку.

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В Украине сроки военной службы установлены статьей 23 Закона О воинской обязанности и военной службе, однако есть особенности для мирного времени, особого и военного положения.

Законопроект №9142 под авторством Никитиной А.В. и Зайцева А.И. по инициативе нардепа Гончаренко А.А. предлагает установить ограниченные сроки военной службы для мобилизованных военных максимум 18 месяцев, после чего военные имеют право на увольнение или продление срока службы.

«Принятие проекта Закона Украины позволит сделать, в противовес социально-психологическим проблемам, несправедливости и долгосрочному уничтожению эффективности армии через сверхэксплуатацию незначительной части военнообязанных — равномерное распределение воинской обязанности между всеми военнообязанными позволит распространить ощущение государства как действительно общего дела. также предотвратить возникновение отдельной прослойки или дискриминированных "закрепощенных" на неопределенное время "рекрутов" — или в долгосрочной перспективе, наоборот, "аристократии" военных», ― пишут авторы в пояснительной записке.

Частью 7 статьи 23 предусмотрены следующие сроки службы по призыву и мобилизации:

для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву, - до 18 месяцев;

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период - до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, - на сроки, определенные решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Законопроект 9142 добавляет четвертый пункт относительно мобилизованных военных во время военного положения:

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, с момента введения военного положения, до объявления решения о демобилизации, но не более 18 месяцев с момента призыва во время мобилизации , если они не выразили желания продолжать военную службу.

Сколько служить в Украине по закону

Военнослужащие имеют разные сроки службы в мирное и военное время. В частности, сроки службы указаны в статье 23 Закона:

до 12 месяцев - лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев - солдаты и матросы, сержанты и старшины, проходящие срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти – сержантами и старшинами;

от 24 до 60 месяцев - граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

12 ― 60 месяцев ― другие граждане.

Срок прохождения военной службы для срочников и мобилизованных может быть продлен по новым контрактам на шесть месяцев или сроки, определенные частью четвертой настоящей статьи:

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава, - на 3 года;

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантского и старшинского состава, - сроком от 3 до 5 лет;

Для лиц офицерского состава, имеющих право на пенсию за выслугу лет, по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 2 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

В случае окончания особого периода или оглашения решения о демобилизации действие таких контрактов прекращается досрочно.