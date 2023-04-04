Установят жесткие сроки. Когда можно будет уволиться со службы военным во время военного положения

4 апреля, 16:57
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Увольнение с военной службы — Какие условия увольнения предусматривает законопроект 9142 (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Увольнение с военной службы — Какие условия увольнения предусматривает законопроект 9142 (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Военные в Украине во время военного положения не могут уволиться с военной службы без серьезных оснований. Многие военные служат от введения военного положения 24 февраля. Рассказываем, как и когда военные смогли бы уволиться со службы после принятия законопроекта 9142.

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Военное положение и общая мобилизация продлены в Украине до 20 мая. Из-за ограничения военного положения срок службы военных очень сильно растянут.

Законопроект 9142, по мнению авторов, должен дать возможность мобилизованным украинцам вернуться к мирной жизни, если они того желают после выслуги 18 месяцев во время военного положения. Положения предусматривают внесение поправки в Закон о воинской обязанности и военной службе и Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации.

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В частности, обновление в 26 статье четко определяет два случая и как военный имеет право подать рапорт на увольнение. Пункт ґ) предусматривает, что:

  • Военные не позднее десяти дней со дня наступления 18 месяцев срока службы по мобилизации могут подать рапорт для реализации такого права.
  • Те, кто на время получения права на увольнение со службы выполняют задачи в интересах обороны Украины во время военного положения, принимают непосредственное участие в ведении военных (боевых) действий в определенных районах ведения таких действий, получают возможность написать рапорт в течение десяти дней со дня завершения выполнения таких задач, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Таким образом, для военных определен срок в 10 дней, когда они могут попросить об увольнении с военной службы. Для этого они должны отслужить 18 месяцев со дня мобилизации.

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Отсрочка от мобилизации после увольнения со службы

Военные, которые отслужили 18 месяцев после мобилизации и уволились с военной службы, получат право на отсрочку от мобилизации на срок 5 лет. Это предусматривает законопроект 9142 изменениями в Законе о мобилизационной подготовке.

Изменениями в статью 23 предусмотрено, что военные не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение пяти лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас.

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Сроки службы во время военного положения

Во время военного положения военная служба продолжается до демобилизации или окончания военного положения.

Кроме того, военнослужащие имеют разные сроки службы в мирное и военное время. В частности, сроки службы для рядовых, сержантов и старшин и офицеров указаны в статье 23 Закона о воинской обязанности:

  • до 12 месяцев — лица, на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;
  • до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, проходящие срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;
  • контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами;
  • от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;
  • 12 ― 60 месяцев ― другие граждане.
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Срок прохождения военной службы для срочников и мобилизованных может быть продлен по новым контрактам на шесть месяцев или сроки, определенные частью четвертой настоящей статьи:

  • для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава, — на 3 года;
  • для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантского и старшинского состава, — сроком от 3 до 5 лет;
  • для лиц офицерского состава, имеющих право на пенсию за выслугу лет, по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 2 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

В случае окончания особого периода или оглашения решения о демобилизации действие таких контрактов прекращается досрочно.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Демобилизация Война России против Украины

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