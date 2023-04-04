Установят жесткие сроки. Когда можно будет уволиться со службы военным во время военного положения 4 апреля, 16:57 Увольнение с военной службы — Какие условия увольнения предусматривает законопроект 9142 (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Военные в Украине во время военного положения не могут уволиться с военной службы без серьезных оснований. Многие военные служат от введения военного положения 24 февраля. Рассказываем, как и когда военные смогли бы уволиться со службы после принятия законопроекта 9142.

Военное положение и общая мобилизация продлены в Украине до 20 мая. Из-за ограничения военного положения срок службы военных очень сильно растянут.



Законопроект 9142, по мнению авторов, должен дать возможность мобилизованным украинцам вернуться к мирной жизни, если они того желают после выслуги 18 месяцев во время военного положения. Положения предусматривают внесение поправки в Закон о воинской обязанности и военной службе и Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации.

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В частности, обновление в 26 статье четко определяет два случая и как военный имеет право подать рапорт на увольнение. Пункт ґ) предусматривает, что:

Военные не позднее десяти дней со дня наступления 18 месяцев срока службы по мобилизации могут подать рапорт для реализации такого права.

Те, кто на время получения права на увольнение со службы выполняют задачи в интересах обороны Украины во время военного положения, принимают непосредственное участие в ведении военных ( боевых) действий в определенных районах ведения таких действий, получают возможность написать рапорт в течение десяти дней со дня завершения выполнения таких задач, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Таким образом, для военных определен срок в 10 дней, когда они могут попросить об увольнении с военной службы. Для этого они должны отслужить 18 месяцев со дня мобилизации.

Военные, которые отслужили 18 месяцев после мобилизации и уволились с военной службы, получат право на отсрочку от мобилизации на срок 5 лет. Это предусматривает законопроект 9142 изменениями в Законе о мобилизационной подготовке.

Изменениями в статью 23 предусмотрено, что военные не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение пяти лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас.

Сроки службы во время военного положения

Во время военного положения военная служба продолжается до демобилизации или окончания военного положения.

Кроме того, военнослужащие имеют разные сроки службы в мирное и военное время. В частности, сроки службы для рядовых, сержантов и старшин и офицеров указаны в статье 23 Закона о воинской обязанности:

до 12 месяцев — лица, на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, проходящие срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами;

от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

12 ― 60 месяцев ― другие граждане.

Срок прохождения военной службы для срочников и мобилизованных может быть продлен по новым контрактам на шесть месяцев или сроки, определенные частью четвертой настоящей статьи:

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава, — на 3 года;

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантского и старшинского состава, — сроком от 3 до 5 лет;

для лиц офицерского состава, имеющих право на пенсию за выслугу лет, по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 2 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

В случае окончания особого периода или оглашения решения о демобилизации действие таких контрактов прекращается досрочно.