До объявления демобилизации. Кто из военнослужащих может уволиться со службы раньше окончания войны 9 декабря, 10:12 Мобилизация 2022 — что известно о демобилизации во время военного положения (Фото:Генеральный штаб ВСУ / facebook)

Рассказываем, предусмотрены ли законом категории граждан, имеющих право на увольнение с военной службы во время военного положения.

Об этом НВ рассказал полковник Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

«Демобилизация будет, когда будет соответствующий Указ Президента после нашей победы. Сейчас же есть определенные категории граждан, имеющих право на увольнение, — отметил военный. — Все эти причины предусмотрены ст. 26 закона О воинской обязанности и военной службе. В последнее время список таких категорий даже увеличился».

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Ранее адвокат объяснял, сколько должны отслужить военные, призванные во время мобилизации.

Кого могут демобилизовать раньше окончания военного положения:

когда военнослужащему исполняется 60 лет ( существует процедура продления службы свыше предельного возраста до 65 лет, но служащий должен быть абсолютно пригодным по состоянию здоровья и иметь положительную характеристику);

существует процедура продления службы свыше предельного возраста до 65 лет, но служащий должен быть абсолютно пригодным по состоянию здоровья и иметь положительную характеристику); предусмотрено увольнение по состоянию здоровья;

увольнение в связи с семейными обстоятельствами, например, если супруги оба военнослужащие и имеют несовершеннолетнего ребенка, то один из них имеет право на увольнение;

если лицо самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, тоже имеет право на увольнение;

уволиться со службы может лицо, имеющее троих и более несовершеннолетних детей, опекуном которых является.

Напомним, демобилизация — это перевод вооруженных сил и народного хозяйства страны с военного положения на мирное после завершения войны или в результате мирного разрешения конфликтной ситуации, обусловившей необходимость мобилизации. Осуществляется путём расформирования воинских частей, соединений и объединений, штабов, учреждений, вспомогательных подразделений, увольнения в запас избыточного личного состава. В октябре 2022 г. она была отсрочена Указом президента Украины.

Напомним, ранее НВ рассказывал о службе в Украине по контракту во время войны. Военнослужащие, подписывающие контракт, служат во время войны и в тылу, и на передовой. В руководстве армии объяснили, что для подписания контракта нужно гораздо больше справок и процедур, чем для мобилизации.