Во время военного положения. Когда военный может законно уволиться со службы в Украине 19 мая, 17:11 Общая мобилизация: когда военные могут уволиться со службы в 2023 году после мобилизации и по контракту (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года, десятки тысяч военных несут службу больше года, почти без отпусков и ротации. Рассказываем, как военные могут уволиться со службы в 2023 году.

Как предусматривает Закон о воинской обязанности и военной службе, в Украине предусмотрены различные сроки службы на срочной, контрактной службе и по мобилизации. Демобилизация в Украине может быть объявлена по решению президента или после окончания военного положения или по приказу о демобилизации. Также, уволиться со службы можно на основаниях, предусмотренных Законом.

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После начала вторжения РФ в Украину с 2014 года частичная мобилизация и призыв проходили в несколько волн, и сроки службы были определены законом — примерно продолжительностью в год.

С 24 февраля 2022 года в Украине объявлена всеобщая мобилизация и военное положение и призыв идет по мобилизационным планам, но никаких волн призыва нет, и это уже не раз подтверждало военно-политическое руководство.

Увольнение мобилизованных военных в Украине

Во время военного положения для военнослужащих, для которых закончились сроки службы указанные в статье 23 Закона, увольнение возможно после объявления демобилизации или завершения военного положения, или в случае, если есть основания для увольнения, указанные в статье 26 этого же закона.

Во время военного положения военнослужащие могут уволиться на следующих основаниях:

По возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе. По состоянию здоровья — на основании заключения ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания. По семейным обстоятельствам:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения; в связи с наличием жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью и / или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

мужа) из числа лиц с инвалидностью и / или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; пребывание на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, Законом № 8009 Верховная Рада вносит изменения в Закон, позволяя увольняться тем военным, у кого кто-то из родных погиб из-за российской агрессии в Украине. Верховная Рада приняла закон, теперь он ждет подписи председателя Верховной Рады и Президента Украины.

Демобилизация контрактников

С момента объявления мобилизации — в течение срока ее проведения, который определяется решением Президента Украины, и с момента введения военного положения — до объявления демобилизации уволиться можно на следующих основаниях:

По возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе. По состоянию здоровья — на основании заключения ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания. По семейным обстоятельствам:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; по собственному желанию ( для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины).

Какие сроки службы во время военного положения

Сроки военной службы установлены статьей 23 Закона о воинской обязанности и военной службе, однако демобилизоваться возможно на основаниях, указанных в статье 26 или в случае приказа Президента о демобилизации или отмены военного положения. В 2023 году военные служат:

до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами.

от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

12 — 60 месяцев — другие граждане.

Во время военного положения срок службы военнослужащих продлевается до его окончания или до приказа о демобилизации. Также, военным может быть предложена служба по контракту — до окончания военного положения.

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