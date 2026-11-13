«Я тоже на войне с 2014 года»: командующий ДШВ назвал главные риски демобилизации в Украине

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майор Олег Апостол заявил, что провести демобилизацию в Украине сейчас будет сложно, поскольку опытных военнослужащих невозможно быстро заменить. Это может существенно ослабить боеспособность Сил обороны, отметил Апостол в ходе общения с журналистами 12 ноября.

«Представьте, что значит для Вооруженных Сил демобилизовать этот обученный личный состав», — отметил Апостол, добавив, что Силы обороны нуждаются не только в пехотинцах, но и в операторах беспилотных систем, артиллеристах, ремонтниках, специалистах по обеспечению и других профессионалах.

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Командующий признает, что военные испытывают усталость и желание вернуться домой, но на данный момент у армии нет достаточного кадрового ресурса для масштабного увольнения со службы.

«Я тоже на войне с 2014 года. Я это понимаю. Но так же я понимаю, что сейчас война. И мы защищаем свою землю и свою страну. Каждый гражданин должен это осознавать», — сказал он.

Комментируя нынешние темпы мобилизации в Украине, Апостол заявил, что ситуация с пополнением личного состава ДШВ существенно не изменилась, однако имеющиеся ресурсы позволяют подразделениям выполнять поставленные задачи.

В настоящее время приоритет в пополнении мобилизованными получают воинские части, выполняющие задачи на наиболее сложных участках фронта.

«У нас ничего не изменилось, потому что начали давать людей тем бригадам, которые стоят на критических направлениях», — сказал Апостол.

Ранее другие военные командиры, в частности командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко, также заявляли, что на данный момент справедливая демобилизация из армии невозможна.

18 октября народный депутат Федор Вениславский прогнозировал решение вопроса об увольнении тех, кто давно служит в армии, в краткосрочной перспективе.