С возможностью возврата в службу. Военным могут предоставить право увольняться со службы для лечения

10 апреля, 15:46
Поделиться:
Увольнение со службы военных — депутаты могут предоставить еще одно основание в военное время (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Увольнение со службы военных — депутаты могут предоставить еще одно основание в военное время (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Военное положение в Украине проходит с 24 февраля 2022 года. Во время военного положения для военных очень мало оснований уволиться со службы, а срок службы не ограничен. Депутаты хотят предоставить военным право на увольнение со службы для лечения тяжелых ранений.

Читайте также:
По семейным обстоятельствам. Кому из военных хотят предоставить еще одно основание для демобилизации в Украине

Во время военного положения военные могут быть уволены со службы по состоянию здоровья по решению военно-врачебной комиссии ― после ранения или заболевания, которое появилось во время несения службы и находится в перечне болезней, закрепленных Приказом № 402 о Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Видео дня

Однако, в законодательстве есть недостаток, когда военный признается непригодным к службе с пересмотром, но не увольняется, и военный остается в воинской части, однако исключен из штата и без социального обеспечения, заработной платы или лечения.

Авторы подали в Верховную Раду законопроект №9180 , который должен предоставить возможность военным увольняться со службы по решению ВВК на 6-12 месяцев, в случае признания его непригодным с пересмотром через указанный срок.

Читайте также:

Увольнение с военной службы — Какие условия увольнения предусматривает законопроект 9142 (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook) Установят жесткие сроки. Когда можно будет уволиться со службы военным во время военного положения

В военное время ВВК предоставлено право выносить решение о признании военнослужащего непригодным с пересмотром через 6-12 месяцев. Время дается на лечение, и в случае изменения состояния мужчины он возвращается на службу или увольняется, если после лечения состояние здоровья не меняется.

Коллегия авторов законопроекта напоминает, что процедура и основания реализации указанных решений ВВК предусмотрены Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом Президента Украины № 1153/2008 от 10.12.2008 года.

«Абзацем 9 пункта 260 вышеупомянутого Положения предусмотрено, что военнослужащие, находящиеся на военной службе и признанные ВЛК непригодными к ней с исключением из военного учета, подлежат увольнению в отставку по состоянию здоровья, а признаны временно непригодными к военной службе с повторным через 6 или 12 месяцев ― увольнению в запас по состоянию здоровья с указанием в приказе об увольнении, что эти лица подлежат повторному медицинскому обследованию по истечении соответствующего срока. Однако реализовать данное решение такие военнослужащие не могут из-за пробела в Законе Украины О воинской обязанности и военной службе», ― подчеркнули они в пояснительной записке.

Читайте также:
«Отдых для людей из стали». Что предлагает законопроект Гончаренко о демобилизации и какую реакцию он вызвал

Почему временно непригодных военных оставляют в частях

Закон о воинской обязанности и военной службе не содержит никакой нормы по увольнению или увольнению в запас военнослужащих, которые решением ВВК признаны непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

Командование воинских частей выводит таких военнослужащих в распоряжение командиров подразделений и оставляет их в расположении воинских частей.

Отсутствие возможности увольнения непригодных по состоянию здоровья с пересмотром через 6-12 месяцев лишает этих военнослужащих возможности полноценно лечиться, проходить реабилитацию и впоследствии вернуться в службу в армии и гражданской жизни.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу
Читайте также:
Законопроект 9142. Как получить отсрочку на 5 лет военным, отслужившим 18 месяцев в Украине

Командиры воинских частей не имеют правовых оснований отпустить военнослужащих, которые решением ВВК признаны непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев, домой на период их непригодности для лечения, однако они еще и теряют право на выплаты.

Вывод военнослужащих в распоряжение командира подразделения ведет к снятию его с должности и, как следствие, лишению ( через два месяца) денежных выплат.

«Такие военнослужащие оказываются лишенными возможности реализовать свои права на защиту собственного здоровья и вернуться к полноценной гражданской жизни или военной службе», - подчеркнули в пояснительной записке.

Читайте также:
Во время военного положения. В Украине хотят ввести еще одно основание для увольнения с военной службы

Увольнение со службы временно непригодных на 6-12 месяцев с пересмотром

Депутаты предлагают внести изменения в подпункт пункта 2 части 4 статьи 26 Закона о воинской обязанности и военной службе, а именно расширить основания для увольнения по состоянию здоровья:

«По состоянию здоровья ― на основании вывода ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к воинской службы с исключением из военного учета, а признанные временно непригодными к воинской службы с повторным медицинским обследованием через 6 или 12 месяцев подлежат увольнению в запас по состоянию здоровья с указанием в приказе об увольнении, что эти лица подлежат повторному медицинскому обследованию по истечении соответствующего срока».

Таким образом, временно непригодные военные могут быть уволены в запас на период лечения и могут быть возвращены в службу по решению ВВК.

Читайте также:
Шесть категорий. Кого не призывают с 1 апреля и кто имеет отсрочку от мобилизации

Кто имеет право на увольнение с военной службы в военное время

Закон Украины о воинской обязанности и военной службе предусматривает очень краткий список оснований для увольнения с военной службы в военный ( особое) состояние. Предусмотрены четыре категории оснований для увольнения и перечень

а) по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – на основании вывода (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в) в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

г) по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу):

Читайте также:
Значительные изменения для военнообязанных: повестки в мессенджерах, демобилизация, реформа медкомиссий и реестр уклонистов — что известно
  • в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;
  • в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения;
  • в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;
  • в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;
  • в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
  • военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;
  • военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
  • один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.
Читайте также:
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Демобилизация Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X