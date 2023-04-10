С возможностью возврата в службу. Военным могут предоставить право увольняться со службы для лечения 10 апреля, 15:46 Увольнение со службы военных — депутаты могут предоставить еще одно основание в военное время (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Военное положение в Украине проходит с 24 февраля 2022 года. Во время военного положения для военных очень мало оснований уволиться со службы, а срок службы не ограничен. Депутаты хотят предоставить военным право на увольнение со службы для лечения тяжелых ранений.

Во время военного положения военные могут быть уволены со службы по состоянию здоровья по решению военно-врачебной комиссии ― после ранения или заболевания, которое появилось во время несения службы и находится в перечне болезней, закрепленных Приказом № 402 о Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Видео дня

Однако, в законодательстве есть недостаток, когда военный признается непригодным к службе с пересмотром, но не увольняется, и военный остается в воинской части, однако исключен из штата и без социального обеспечения, заработной платы или лечения.

Авторы подали в Верховную Раду законопроект №9180 , который должен предоставить возможность военным увольняться со службы по решению ВВК на 6-12 месяцев, в случае признания его непригодным с пересмотром через указанный срок.

В военное время ВВК предоставлено право выносить решение о признании военнослужащего непригодным с пересмотром через 6-12 месяцев. Время дается на лечение, и в случае изменения состояния мужчины он возвращается на службу или увольняется, если после лечения состояние здоровья не меняется.

Коллегия авторов законопроекта напоминает, что процедура и основания реализации указанных решений ВВК предусмотрены Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом Президента Украины № 1153/2008 от 10.12.2008 года.

«Абзацем 9 пункта 260 вышеупомянутого Положения предусмотрено, что военнослужащие, находящиеся на военной службе и признанные ВЛК непригодными к ней с исключением из военного учета, подлежат увольнению в отставку по состоянию здоровья, а признаны временно непригодными к военной службе с повторным через 6 или 12 месяцев ― увольнению в запас по состоянию здоровья с указанием в приказе об увольнении, что эти лица подлежат повторному медицинскому обследованию по истечении соответствующего срока. Однако реализовать данное решение такие военнослужащие не могут из-за пробела в Законе Украины О воинской обязанности и военной службе», ― подчеркнули они в пояснительной записке.

Почему временно непригодных военных оставляют в частях

Закон о воинской обязанности и военной службе не содержит никакой нормы по увольнению или увольнению в запас военнослужащих, которые решением ВВК признаны непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

Командование воинских частей выводит таких военнослужащих в распоряжение командиров подразделений и оставляет их в расположении воинских частей.

Отсутствие возможности увольнения непригодных по состоянию здоровья с пересмотром через 6-12 месяцев лишает этих военнослужащих возможности полноценно лечиться, проходить реабилитацию и впоследствии вернуться в службу в армии и гражданской жизни.

Командиры воинских частей не имеют правовых оснований отпустить военнослужащих, которые решением ВВК признаны непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев, домой на период их непригодности для лечения, однако они еще и теряют право на выплаты.

Вывод военнослужащих в распоряжение командира подразделения ведет к снятию его с должности и, как следствие, лишению ( через два месяца) денежных выплат.

«Такие военнослужащие оказываются лишенными возможности реализовать свои права на защиту собственного здоровья и вернуться к полноценной гражданской жизни или военной службе», - подчеркнули в пояснительной записке.

Увольнение со службы временно непригодных на 6-12 месяцев с пересмотром

Депутаты предлагают внести изменения в подпункт пункта 2 части 4 статьи 26 Закона о воинской обязанности и военной службе, а именно расширить основания для увольнения по состоянию здоровья:

«По состоянию здоровья ― на основании вывода ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к воинской службы с исключением из военного учета, а признанные временно непригодными к воинской службы с повторным медицинским обследованием через 6 или 12 месяцев подлежат увольнению в запас по состоянию здоровья с указанием в приказе об увольнении, что эти лица подлежат повторному медицинскому обследованию по истечении соответствующего срока».

Таким образом, временно непригодные военные могут быть уволены в запас на период лечения и могут быть возвращены в службу по решению ВВК.

Кто имеет право на увольнение с военной службы в военное время

Закон Украины о воинской обязанности и военной службе предусматривает очень краткий список оснований для увольнения с военной службы в военный ( особое) состояние. Предусмотрены четыре категории оснований для увольнения и перечень

а) по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – на основании вывода (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в) в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

г) по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу):

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения; в связи с наличием жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.